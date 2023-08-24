中秋邀月宴 台灣名廚10/1芝城上菜 教做脆皮烤鴨

中秋邀月宴將由從台灣到芝城的兩位名廚掌杓。（芝加哥台灣美食文化交流協會提供）

芝加哥 台灣美食文化交流協會會長陳美麗宣布，迎接中秋佳節，將再度邀請台灣台南昆山科技大學餐飲廚藝系教授洪廷瑋、劉俊良到芝城 ，於10月1日舉辦一場「中秋邀月宴」，活動中還將推出台灣福爾摩沙的歷史服裝秀，精彩可期。此外，9月29日兩位名廚也將推出一場「美食教學講座」，示範脆皮烤鴨的作法。

陳美麗表示，這次的餐會將有最傳統的台灣美食上桌，包括烏魚子、醉蝦、台灣鱘丸、香蔥油雞、秘製東坡元寶、干貝鰻魚米糕、黃金蟲草嫩雞、乾燒鍋粑鱈魚、八珍錦繡海鮮等，當然也少不了應景的月餅。

表演與餐會時間為10月1日下午1時到5時，其中1時到3時為「福爾摩沙服飾史展示」，將由模特兒穿上南島文化、荷蘭東印度 公司、明清時期、日本時代、民國迄今所留下的代表服飾；4時後為餐宴時間，餐劵每位80元或每桌12位840元。

美食教學講座在9月29日下午1時到5時舉行，將由洪廷瑋、劉俊良實地示範教學脆皮烤鴨的製作方法，並指導如何一鴨多吃，包括京醬鴨捲、椒鹽鴨、塔香醬爆鴨、金鴨炒米粉、明火鴨骨煲粥等。費用每人40元。

有意購買餐劵或參加美食教學者，請電洽陳美麗(630)772-9396，兩項活動地點均在芝加哥華僑文教服務中心，地址：55 E. 63rd St. Westmont, IL 60559。