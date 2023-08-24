設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎

蔡晏翔指導夏令營學生與義工們玩桌遊虛擬遊台灣。(記者陳曼玲/攝影)

明州 台灣線上圖書館 日前在River of Hope教會場地，舉辦「美食遊台灣」(Taste of Taiwan)的桌遊設計夏令營，吸引來自馬來西亞、中國、宏都拉斯、奈及利亞與美國等地的學生報名參加。蔡晏翔(Sean Tsai)與文化老師們指導學員設計並認識台灣各地小吃、民情風俗與台灣農產品等。學生、家長和美國義工們反應熱烈，也透過這次營隊的桌遊，進一步認識台灣。

營隊學員首先試玩老師設計的「美食遊台灣」桌遊簡易版。接著老師介紹桌遊的障礙設計(mechanics)與規則(rules)，並讓學員分小組討論各自的遊戲規則，大家紛紛不天馬行空發想創意來增添遊戲難度。老師還讓學員先在紙上設計圖案，再用紙黏土捏塑出造型作為遊戲用的棋子。

供學生參考台灣文化的宣傳小冊與夏令營團隊手繪的台灣美食貼紙。(記者陳曼玲/攝影) 「美食遊台灣」(Taste of Taiwan)的桌遊設計激發學生創意。(記者陳曼玲/攝影)

另外，夏令營團隊製作影片介紹台灣，包括台灣各地的旅行景點、珍珠奶茶的緣起與製作、台灣高山茶的採收與製造、鳳梨的栽種等，有些孩子表示是第一次看到收割前在土裡的鳳梨。

參加者也品嚐來自台灣的王子麵、口香糖、仙貝、牛奶 糖等懷舊點心，以及珍珠奶茶、鳳梨酥、台灣茶、台灣香腸等美食。

蔡晏翔在Art Center College of Design主修產品設計。他為這次營會特別設計的「美食遊台灣」桌遊，與義工、學生多次測試，分成簡易與進階兩個版本；還有手繪的精美台灣地圖、交通工具與美食等卡片。

蔡晏翔說設計在生活中無所不在。由於他喜歡發明、藝術創作與運用工具解決問題，因此以娛樂性的桌遊來認識故鄉台灣讓他覺得很有意義。他說自己透過產品設計與製作，能更多觀察與瞭解各人的背景與需要，進而培養同理心。

五天的營會中，學生們在遊戲中培養與人互動、協調、討論等軟技能(soft skills)，發現與他人討論要比獨自想像更加有趣，因此有學生表示明年還想參加這樣的營會。家長們也感謝老師們親和的教學態度與精心設計的文化內容，讓學生們度過知性又好玩的夏日時光。

台灣線上圖書館與義工們非常感謝台灣僑委會的贊助，使台灣文化藉由夏令營活動能在明州傳揚給年輕學子與美國人士。