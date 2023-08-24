我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

設計桌遊體驗台灣美食 明州夏令營受歡迎

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
蔡晏翔指導夏令營學生與義工們玩桌遊虛擬遊台灣。(記者陳曼玲/攝影)
蔡晏翔指導夏令營學生與義工們玩桌遊虛擬遊台灣。(記者陳曼玲/攝影)

明州台灣線上圖書館日前在River of Hope教會場地，舉辦「美食遊台灣」(Taste of Taiwan)的桌遊設計夏令營，吸引來自馬來西亞、中國、宏都拉斯、奈及利亞與美國等地的學生報名參加。蔡晏翔(Sean Tsai)與文化老師們指導學員設計並認識台灣各地小吃、民情風俗與台灣農產品等。學生、家長和美國義工們反應熱烈，也透過這次營隊的桌遊，進一步認識台灣。

營隊學員首先試玩老師設計的「美食遊台灣」桌遊簡易版。接著老師介紹桌遊的障礙設計(mechanics)與規則(rules)，並讓學員分小組討論各自的遊戲規則，大家紛紛不天馬行空發想創意來增添遊戲難度。老師還讓學員先在紙上設計圖案，再用紙黏土捏塑出造型作為遊戲用的棋子。

供學生參考台灣文化的宣傳小冊與夏令營團隊手繪的台灣美食貼紙。(記者陳曼玲/攝影)
供學生參考台灣文化的宣傳小冊與夏令營團隊手繪的台灣美食貼紙。(記者陳曼玲/攝影)
「美食遊台灣」(Taste of Taiwan)的桌遊設計激發學生創意。(記者陳...
「美食遊台灣」(Taste of Taiwan)的桌遊設計激發學生創意。(記者陳曼玲/攝影)

另外，夏令營團隊製作影片介紹台灣，包括台灣各地的旅行景點、珍珠奶茶的緣起與製作、台灣高山茶的採收與製造、鳳梨的栽種等，有些孩子表示是第一次看到收割前在土裡的鳳梨。

參加者也品嚐來自台灣的王子麵、口香糖、仙貝、牛奶糖等懷舊點心，以及珍珠奶茶、鳳梨酥、台灣茶、台灣香腸等美食。

蔡晏翔在Art Center College of Design主修產品設計。他為這次營會特別設計的「美食遊台灣」桌遊，與義工、學生多次測試，分成簡易與進階兩個版本；還有手繪的精美台灣地圖、交通工具與美食等卡片。

蔡晏翔說設計在生活中無所不在。由於他喜歡發明、藝術創作與運用工具解決問題，因此以娛樂性的桌遊來認識故鄉台灣讓他覺得很有意義。他說自己透過產品設計與製作，能更多觀察與瞭解各人的背景與需要，進而培養同理心。

五天的營會中，學生們在遊戲中培養與人互動、協調、討論等軟技能(soft skills)，發現與他人討論要比獨自想像更加有趣，因此有學生表示明年還想參加這樣的營會。家長們也感謝老師們親和的教學態度與精心設計的文化內容，讓學生們度過知性又好玩的夏日時光。

台灣線上圖書館與義工們非常感謝台灣僑委會的贊助，使台灣文化藉由夏令營活動能在明州傳揚給年輕學子與美國人士。

明州 圖書館 牛奶

上一則

德州農工各校 學費凍漲2學年

下一則

芝華埠百佳超市大火 交通一度受阻 外牆畫作受損

延伸閱讀

必比登推介台南美食36店入選 10家新上榜名單全台最多

必比登推介台南美食36店入選 10家新上榜名單全台最多
必比登推介台中31家美食入榜 4家新進榜

必比登推介台中31家美食入榜 4家新進榜
快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成桌上美食

快看世界／藍蟹激增影響海洋生態 義民眾做成桌上美食
台灣美食團訪大華府 名廚溫國智上菜

台灣美食團訪大華府 名廚溫國智上菜

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

2023-08-16 16:42

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹