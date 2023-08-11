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阻遊民徘徊 芝華格林店門外播古典樂

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥地區的一些華格林藥局，在店門口播放古典樂驅趕遊民、乞討者逗留。(Walgreens臉書)
芝加哥地區的一些華格林藥局，在店門口播放古典樂驅趕遊民、乞討者逗留。(Walgreens臉書)

深受盜竊困擾的華格林連鎖藥局(Walgreens)，之前才在芝加哥推出第一家防盜防搶的數位化商店，現在為了減少遊民、行乞者徘徊逗留，決定在芝市一些門店請出「交響樂保安」，在商店外持續播放古典音樂。

巴哈的音樂是否真的奏效，誰也說不准，但華格林與其他零售商均曾在西岸採用過這種方法。芝加哥地區包括位於希臘城(Greektown)、西區、河北區(River North)的華格林藥局，都在商店入口安裝了音響循環播放古典音樂。

芝加哥太陽報報導，消費者對此措施的反應好壞參半，漢尼斯(Carole Hennessy)說，她常常去好斯提特街111號的華格林藥局，漢尼斯說，如果要讓她決定播放哪種音樂，她可能更喜歡工人皇帝Spingsteen的音樂。另一名顧客Mike說，非常支持華格林的新措施。

總部位於芝城北郊鹿田市(Deerfield)的華格林表示，他們正在使用播用古典音樂來遏止流浪漢聚集，但華格林拒絕解釋古典樂的效用。根據指出，零售商，尤其是7-11連鎖便利超商，已經在加州等其他州嘗試了這項策略，而且取得了一些功效。

芝加哥無家可歸聯盟(Chicago Coalition for the Homeless)執行董事申克爾伯格(Douglas Schenkelberg)說，他對於這種策略「感到非常不安」，他表示，無家可歸的根本原因是缺乏住房，不管何種方法，只要是把遊民從商店門口搬到停車場或其他地點，都解決不了問題。

申克爾伯格說，商家應該重新考慮採取「把人當成討厭的東西，而不是視其為人」的政策。他提到，芝市中心一家7-11便利店會播放很大聲的歌劇，有時還會放兒歌，還會在店門口安裝高照明度的燈，藉此防止遊民或其他人逗留、閒逛。

目前幾家芝城華格林播放的古典樂曲，包括巴哈的Toccata and Fugue in D Minor、羅西尼(Gioachino Rossini)的William Tell Overture、史特勞斯(Johann Baptist Strauss)的Radetzky March，這些充滿活力的作品，都是鼓勵顧客與遊民繼續前進。

芝加哥零售顧問公司Melaniphy Associates的總裁梅拉尼非(John Melaniphy)說，無論是城市或郊區的購物中心、零售商，都面臨竊盜增加的壓力，而商家們正在想方設法降低犯罪與年輕人聚集滋事，並在此同時保持商鋪對購物者的吸引力。

他說，播放古典音樂是一種策略，「它不會產生太多干擾，不涉及警察，也不會嚇人」，零售商主要希望他們的客戶進出商店時，不用擔心安全問題。

芝加哥 遊民 零售商

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