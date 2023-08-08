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美亞中餐培訓班 第5期8月15日開課

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞中餐技能提升培訓班第五期接受報名。(本報檔案照片)
美亞中餐技能提升培訓班第五期接受報名。(本報檔案照片)

去年5月中旬開辦的美亞中餐技能提升培訓班，即將送走第四屆畢業生，過去一年多進百位完成培訓的學生，都在職場或人生規畫找到新的發展與方向，美亞表示，第五期培訓班即日起開始招募學員。

這項培訓班從2022年5月至今，成功幫助部分沒有工作的學員，在餐飲等行業找到滿意工作，美亞表示，此培訓班為伊利諾州州長普立茲克協助受疫情影響重災區行業(包括餐飲業)，進行職業培訓的2000萬經費項目之一。美亞健康協會也是獲此資助的唯一中餐行業培訓人才機構。整套課程的目標是為了幫助失業者，或有意從事中餐業人士提供技能和知識培訓。

第五期培訓班將從8月15日開始進行到10月31日，為期12周，每周二上午9時到下午2時上課，費用全免並可領取津貼，全程以中文授課，內容包括烹飪烹調、點心製作、餐館管理、食品衛生、飲食營養、勞工稅務法、餐館英文等。

其中律師王軍將在10月10日上午9時到11時，推出「勞工糾紛訴訟講座」，他將介紹聯邦、伊州、芝市的勞工法律，也會分析如何避免餐飲業勞工糾紛訴訟。

上課地點為：3500 S. Morgan St. Lower Level, Chicago。

目前從事或計畫從事與食品有關行業者(如食品有關的工廠或公司、餐館或家務員等)均可打電話洽詢，所有申請人需通過面試，符合相關要求才會予以錄取。該項目報名聯繫人：Wendy Wu，電話( 773)940-1060，電郵：[email protected]

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