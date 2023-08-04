伊州州長簽署新法 公校須設全日制幼稚園

伊州州長普立茲克2日簽署新法案，要求全州公立學區必須在2027-28學年設立全日制幼稚園。(CPS)

伊利諾州州長普立茲克2日簽署一項新的法案，要求伊州 公立學校學區 在2027-28學年之前，推出全日制的幼稚園。

普立茲克表示，全日制幼兒園是希望讓孩子盡可能從好的教育起點邁出重要一步，這種方式將對閱讀、數學與社交能力帶來積極影響，「我知道我們這項投資 ，未來將獲得數位回報」。

主導該法案的民主黨籍州眾議員坎蒂(Mary Beth Canty)說，全日制幼稚園除了對家長、學生有利外，還可以提供教師更多彈性。她說，全日制並不意味著要增加課程，往常只有2個半小時的上課時間，經常讓老師沒有時間完成學習課程，因為教師們還必須騰出時間進行藝術、休息、體育鍛鍊。

州參議會多數黨領袖萊特福特(Kimberly Lightford)對此表示贊同，她說，全日制幼稚園將為家庭提供全面、穩定的學習環境，孩子們也可以為小學做好準備。

坎蒂表示，住在無全日制幼稚園選擇地區的父母，往往面臨社會與經濟障礙，特別是所有成年家庭成員都在外工作的話。「如果只有半天課，對工薪家庭來說，育兒成本將高到令人望而卻步」，她也提到，她的孩子現在就讀芝城西北郊25學區的小學，以前上完半天幼稚園後，他們必須搭乘公車到課後輔導班，直到她下班去接。

配合這項全新法律，伊州將成立全日制幼稚園特別工作小組，以便在全州進行審查，並了解每個學區的計畫與執行能力，並評估投資成本。伊州將在10月1日任命小組成員，預計2025年1月31日發布最終報告。

坎蒂說，雖然伊州的孩童在年滿6歲前，並不強迫上學，父母可以選擇完全不上幼稚園，但目前提供全日制幼稚園的部分伊州學區，幾乎每次開放報名就迅速額滿，可見對這項目的需求迫切。