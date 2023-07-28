伊州車險保費飆漲 45%考慮不保 近2成已棄保

伊州車子保險保費節節升高，約17％的車主因無力負擔而放棄投保。(特派員黃惠玲／攝影)

汽車保險 費用上漲，已經對車主帶來衝擊，尤其伊州駕駛而言，影響尤其重大，根據Policeygenius的一項調查，伊州18到34歲的車子保險保戶中，高達45％的人去年考慮過不再投保汽車險 ，原因是成本上漲太多，令人擔憂的是其中有17％車主已經放棄了投保車險，一旦發生事故，將有更多人因此面臨巨大經濟與法律後果。

NewsBreak分析指出，有幾個原因推高了車子保險費用，通貨膨脹為其中重要因素，通膨導致了汽車維修、醫療保健的費用水漲船高，一旦車輛肇事，所需支付的保險賠付也節節上升；其他因素包括分心駕駛導致撞車事故增加，汽車技術改建提高車子維修費用，還有就是惡劣天氣帶來更多的索賠案例，尤其伊州這幾年來極端天氣狀況特別頻繁出現。

無力支付過高保費 的情況下，放棄投保汽車險似乎是一種可行的選擇，不過，伊州與其他多州都規定如果沒有購買車險就開車上路，屬於違法行為，無保司機可能會因此面臨罰款、吊銷執照，甚至入獄。此外，一個沒有車保的駕駛一旦捲入車禍事故，他們可能會被要求對任何損害或傷害費用承擔起個人責任，這種情況往往會導致個人經濟財務崩潰。

為了因應不斷增加的車保費用，許多伊州駕駛四處尋找更便宜的保費，包括比較不同保險公司的報價，找到最實惠的保險產品，也有駕駛考慮減少保險囊括範圍，或提高自付額，藉此拉低保費。但這些做法都存在一定的風險，選擇時務必審慎評估。

要如何正確選擇最合適的車險？對於伊州駕駛來說，貨比三家絕對是找到較低保費的最佳方法，不過，了解每份保單的保險範圍也很重要，駕駛應該也要考慮去上一些防禦性駕駛課(defensive driving courses)，這將可以降低一些保險公司的保費，另方面，保持良好的駕駛紀錄與信用評分，也有助於拿到更便宜的車險保單。