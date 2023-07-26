我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

芝商業樓空置率攀高 部分業主陷困境

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市環區的金融街拉謝爾街(LaSalle St.)上的辦公樓，空置率居高不下。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市環區的金融街拉謝爾街(LaSalle St.)上的辦公樓，空置率居高不下。(特派員黃惠玲／攝影)

由於租金收入逐漸縮水，即將到期的貸款無力償還，加上一些房產分析師對目前辦公大樓的估值，又比疫情前下跌了40％，導致芝加哥市區以及郊區的辦公大樓正面臨被迫出售的壓力。

房產管理公司艾維森揚(Avison Young)表示，歷經疫情挑戰後，市區不少辦公樓背負龐大債務，芝市中心總值約29億元的商業抵押貸款背書的證券(commercial mortgage-backed securities)，正面臨被取消贖回權或強制出售的壓力。

陷入財務困境的大樓，不乏著名的建築，例如拉謝爾街30號(30 N. LaSalle St.)、芝加哥歌劇院大樓(Civic Opera Building，175 W. Jackson)等，而芝加哥交易委員會(Chicago Board of Trade)大樓則已經交還給貸款機構。

房產公司仲量聯行(Jones Land LaSalle)表示，目前大部分的辦公樓租約都流向一些精選建築，例如瓦克街(Wacker Drive)上的標誌性大樓、翻修過的老郵局大樓(Old Post Office)，以及富爾頓市場(Fulton Market)的創意科技辦公樓，數據顯示，從2021年以來，芝市中心的八棟辦公樓拿下了70％的辦公樓租賃合約，而在2019年，七成租約是由31棟大樓分別取得。

目前芝市中心的辦公樓空置率超過20％，幾乎達到史上新高。而目前科技公司正想方設法將原本租用的芝加哥市區辦公空間轉租出去，包括Salesforce正將沃爾夫角(Wolf Point)投資的新大樓內約11.9萬平方呎的空間掛牌轉租，此外，臉書也計畫將位於北富蘭克林街151號的辦公樓，轉租11.5萬平方呎的空間。

郊區的情況也好不到哪裡去，數據顯示，郊區辦公樓的空置率也高達25％，房產分析公司CBRE表示，貸款危機限制了辦公樓的發展，一些開發商正將部分老舊的辦公樓改造為住宅、工業樓或數據中心，希望找出新的市場契機。

貸款 芝加哥 疫情

上一則

亞洲錘頭蟲入侵大華府 學者：有毒勿碰

下一則

亞城看板／大學申請講座、焦慮和憂鬱症講座

延伸閱讀

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠
創新高 芝警察上半年加班費破億元

創新高 芝警察上半年加班費破億元
芝藍線捷運整建 UIC至市區車站關閉

芝藍線捷運整建 UIC至市區車站關閉
類延峰抵芝履新 首拜會中華會館

類延峰抵芝履新 首拜會中華會館

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大