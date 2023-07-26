芝商業樓空置率攀高 部分業主陷困境

芝市環區的金融街拉謝爾街(LaSalle St.)上的辦公樓，空置率居高不下。(特派員黃惠玲／攝影)

由於租金收入逐漸縮水，即將到期的貸款 無力償還，加上一些房產分析師對目前辦公大樓的估值，又比疫情 前下跌了40％，導致芝加哥 市區以及郊區的辦公大樓正面臨被迫出售的壓力。

房產管理公司艾維森揚(Avison Young)表示，歷經疫情挑戰後，市區不少辦公樓背負龐大債務，芝市中心總值約29億元的商業抵押貸款背書的證券(commercial mortgage-backed securities)，正面臨被取消贖回權或強制出售的壓力。

陷入財務困境的大樓，不乏著名的建築，例如拉謝爾街30號(30 N. LaSalle St.)、芝加哥歌劇院大樓(Civic Opera Building，175 W. Jackson)等，而芝加哥交易委員會(Chicago Board of Trade)大樓則已經交還給貸款機構。

房產公司仲量聯行(Jones Land LaSalle)表示，目前大部分的辦公樓租約都流向一些精選建築，例如瓦克街(Wacker Drive)上的標誌性大樓、翻修過的老郵局大樓(Old Post Office)，以及富爾頓市場(Fulton Market)的創意科技辦公樓，數據顯示，從2021年以來，芝市中心的八棟辦公樓拿下了70％的辦公樓租賃合約，而在2019年，七成租約是由31棟大樓分別取得。

目前芝市中心的辦公樓空置率超過20％，幾乎達到史上新高。而目前科技公司正想方設法將原本租用的芝加哥市區辦公空間轉租出去，包括Salesforce正將沃爾夫角(Wolf Point)投資的新大樓內約11.9萬平方呎的空間掛牌轉租，此外，臉書也計畫將位於北富蘭克林街151號的辦公樓，轉租11.5萬平方呎的空間。

郊區的情況也好不到哪裡去，數據顯示，郊區辦公樓的空置率也高達25％，房產分析公司CBRE表示，貸款危機限制了辦公樓的發展，一些開發商正將部分老舊的辦公樓改造為住宅、工業樓或數據中心，希望找出新的市場契機。