無懼警局在旁 芝橋港區餐館遭劫 不到1個月已8三明治店被搶

橋港區31街753號的賽百味三明治店，24日凌晨遭持槍搶劫，圖中面向鏡頭者為疑犯。(youtube截圖)

芝加哥警局才剛發布「三明治店」連鎖搶劫的警訊，24日凌晨華人 聚居橋港區的一家「賽百味」(Subway sandwich shop)又傳出新的持槍搶案，這也是過去不到一個月間，芝市第八宗持槍搶劫三明治店的案件。

芝警局表示，24日凌晨1時36分橋港區發生最新一起三明治店(753 W. 31st St.)搶案，根據店東提供的監視影片，一名男性嫌進入店內後，就掏出槍枝威脅要射殺一名員工，這名歹徒再搜刮了收銀機的現金後逃離現場。

警方表示，嫌犯逃走後去向不明，全案目前正在調查。三明治店的老闆帕特爾(Harry Patel)說，搶案發生後，一接到員工電話立即趕到餐館，「雖然偶爾會有小偷，過去20多年來，餐館從來沒有遇到這種持槍暴力搶劫的事情」，他說，員工因此受到很大驚嚇。

住在這家「賽百味」附近的華裔民眾John王說，這處小商場附近有不少華人餐館、住家，對街又是第9警分局所在地，向來治安還可以，沒想到竟然也會發生持槍搶劫，他表示，芝市治安這幾年的確越來越糟糕，希望新市長能夠盡快有所作為，提高民眾與商家基本的居住與做生意安全。

在這起搶案發生前，芝警局才發布警訊表示，芝城 幾個社區至少發生了七宗三明治店的持槍搶劫案，包括：

6月25日清晨4時20分，地點南運河街(S. Canal St.)1200號附近；6月26日上午11時47分，地點南西大道(S. Western Ave.)700號附近；6月27日上午10時45分，地點北密爾瓦基大道(N. Milwaukee Ave.)700號附近；7月8日清晨4時，地點西俄亥俄街(W. Ohio St.)100號附近；7月15日凌晨3時45分，地點南運河街1200號附近；7月16日晚間10時28分，地點西羅斯福路(W. Roosevelt Rd.)1600號附近；7月18日清晨3時48分，地點南瓦伯許大道(S. Wabash Ave.)600號附近。

上述七起搶案中，距離華埠 約5分鐘車程的南運河街1200號附近的三明治店，甚至連續遭到兩次持槍搶劫。