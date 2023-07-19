保障公平或增加危險？ 伊州取消現金保釋爭議仍大

取消現金保釋是否能讓窮人不會因為沒錢繳交保釋金被迫關監獄，進而達到司法公平仍具爭議。（pexels）

再過兩個月，伊利諾州將成為全國第一個取消現金保釋的州，究竟這項新法能否帶來更公平的司法系統，或是讓街頭陷入更高犯罪風險，再度引發高度關注。

不論政治立場被歸屬為紅州或藍州，全國一些州先後嘗試過伊州 即將落實的取消現金保釋的有限版本，但都缺乏確切的效果體現。根據哈佛大學甘迺迪政府學院的研究人員發現，保釋改革有很多不同方法，因為很少有司法管轄區嚴格評估他們的保釋改革，所以並沒有一個明確的藍圖來說明究竟是否能夠達到預期效果，不過，從分析研究中，並沒有一項發現指出「保釋改革導致犯罪顯著增加」。

為何要改革保釋？倡導者說，刑事司法系統本質上不公平，有錢人即使面臨嚴重指控，但繳交保釋金後可以出獄，而窮人卻可能因為輕罪但無力繳交保釋金，必須被迫待在監獄 裡好幾個月。

根據伊州新法，法官將舉行拘留聽證會，然後由檢察官與辯護律師針對被告是否對公眾構成太大危險，或有逃跑風險而拒絕保釋。

維拉司法學會(Vera Institute of Justice)的拉赫曼(Insha Rahman)說，根據監獄政策倡議組織(Prison Policy Initiative)的數據，美國超過三分之一的在押人員被關在郡或市監獄等待審判，伊州過去幾十年來，每年被關進監獄的人數持續上升，2019年該州有超過17.3萬人關在監獄。

拉赫曼說，全國各地的司法管轄區花掉數百萬、甚至數十億元，將沒有公共安全威脅者在審前關押，「這些省下的經費可以用來在其他方面打擊犯罪，例如提供更多的藥物治療，建造更多的可負擔房屋及增加社會服務。

華府 是全美保釋改革成功的主要例子，1992年以來，華府法院就已開始執行「限制審前拘留」，在過去五年中，有高達83％的疑犯，在華府首次出庭就被釋放，而88％的被告並沒有再度因為其他犯罪而被逮捕，此外，被告出庭率也達到89％，並未因取消現金保釋而降低。

新澤西在2017年實施了幾乎全數取消現金保釋的法律，根據2020年的紀錄，被告再度犯罪被捕的比率不到1％；阿拉斯加、紐約這兩州都曾試圖執行取消現金保釋，但卻都中途而廢，沒有貫徹執行。