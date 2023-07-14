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協和星光杯乒乓賽 陳煒軒奪公開組冠軍

芝加哥訊
第四屆協和星光杯乒乓球賽成績優勝者合影。(高潔／攝影)
第四屆協和星光杯乒乓球賽成績優勝者合影。(高潔／攝影)

芝加哥華人第四屆「協和星光杯」乒乓球賽，日前在芝加哥華人乒乓球俱樂部舉行，60多位參賽者經過一整天的激烈競技，由陳煒軒奪得公開組冠軍，混合組第一名則為林有年。

今年的賽事由美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會、芝加哥乒乓球俱樂部聯合舉辦，協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會協辦。

球賽開幕式由兩會會員林鳳主持，兩會會長方燕輝首先致詞，對當天參賽者及嘉賓、贊助商表示熱烈歡迎和衷心感謝。中國駐芝加哥總領館總領事趙建、副總領事邊志春、僑務組長張軍鵬和領事曹潔等人，也到場參加了開幕式，趙建致詞時肯定兩會舉辦乒乓球代表健康向上及團隊合作的精神，有助凝聚僑社與和諧，他提到，乒乓在中美關係發展當中曾經發揮重要作用，他希望此間華人、僑社在推動中美友好發展提供積極力量。

馬靜儀頒獎給公開組冠軍陳煒軒。(高潔／攝影)
馬靜儀頒獎給公開組冠軍陳煒軒。(高潔／攝影)

趙建、邊志春和海外交流協會會長方燕輝、贊助商之一協和門窗總裁梁安接著為比賽開球。出席開球禮的協辦單位和贊助商，還有星光酒家老闆余永渠，美亞健康協會行政主任劉紅，華聯會主席何達權、華聯會理事長鄭征，聯豐集團總裁倪擧凌，老四川集團總裁胡曉軍，亞洲車行老闆馮權，芝加哥開平同鄉會會長馮秀蘭，人民藝術團團長劉曄以及芝加哥乒乓球俱樂部會長麥陽等。

當天參賽年齡最大的為79歲的周兆禧，整個賽程分為公開組與混合組，經過一整天的淘汰賽，公開組冠軍由陳煒軒拿下，亞軍為卞加文、季軍麥陽、黃永超奪得第四名。混合組前四名分別為：冠軍林有年，亞軍肖躍明，季軍莫志軒以及殿軍鄭小年。

伊州24區州眾議員馬靜儀讚揚乒乓球賽兼具健康與娛樂，擔任頒獎嘉賓的她並期待華人乒乓球賽持續舉辦。活動最後由兩會會長周群厚致答謝辭，感謝提供比賽場地的芝加哥榕城餐具公司及所有協辦單位。

周兆禧為這次比賽參賽年齡最高的選手。(高潔／攝影)
周兆禧為這次比賽參賽年齡最高的選手。(高潔／攝影)

方燕輝(左)與趙建(右)開球。(高潔／攝影)
方燕輝(左)與趙建(右)開球。(高潔／攝影)

梁安(中)頒獎給混合組冠軍林有年(右一)。(高潔／攝影)
梁安(中)頒獎給混合組冠軍林有年(右一)。(高潔／攝影)

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