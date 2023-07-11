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擴大華埠商機 芝華商會擬建旅遊信息中心

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華商會會長李建明(前右四)、董事長倪舉凌(前右五)感謝嘉賓、董事與多位前會長的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(前右四)、董事長倪舉凌(前右五)感謝嘉賓、董事與多位前會長的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會日前舉行新一屆職員就職典禮，連任會長的李建明表示，過去一年商會陸續完成華埠停車場改革，也強化了華埠美化工作，並推出職業技能培訓課程，新的一年，他將把工作重點放在爭取治安資源、建立華埠旅遊信息中心，以及推動華埠與麥克米克展覽中心(McCormick Place)的交通車行駛。

典禮在南華埠萬濠酒樓舉行，會長李建明、副會長華安露(Andrew Sargis)與陳嘉釗、英文秘書黃安立、中文秘書王灝文、財政陳子睿、董事長倪擧凌等，高票蟬聯新一届的職員，當晚在庫克郡第一區巡迴法院法官瑞斯(Jesse G Reyes)監誓下走馬上任。華商會2023-2025年的多位董事，也在伊州第24區州眾議員馬靜儀監誓下宣誓就職。

李建明成功連任後表示，去年他提出了優化停車場、美化唐人街、建築業培訓、大華商會與個人會員、商業平台與社區安全的六大工作目標，其中停車場、培訓課程、美化華埠方面有了一定成績。

包括華埠停車場已經改採app預約、收費；安排兩名人員加強清潔環境、清理垃圾；與芝加哥建築工會合作開班授課等。不過，在推動大華商會和個人會員方面，李建明表示仍有努力空間，他提到，一年來華商會造訪了紐約、華盛頓、洛杉磯等地區商會，並彼此達成大華商會的共識，未來一年將繼續針對此方向著力。

在商業平台方面，華商會舉辦了六次商務活動，包括基金投資、房地產等，但效益不高，新的一年將朝小型化、專業化規畫。

至於去年好不容易獲得市府支持，每個周末在華埠「天下為公」牌樓下有警車固定駐點，在新市長強森上任後，該服務不了了之，李建明說，他將積極爭取向強森反應社區想法與計畫，並提出自聘武裝保安方案的可行性。

新的一年，華商會的新展望有兩大項，包括成立華埠旅遊信息中心、推出往返華埠與麥克米克展覽中心的交通車，李建明說，通過信息中心的成立，可以讓遊客訪問更大範圍的華埠，為更多商店帶來人潮、商機與文化交流。

推出交通車則是希望將參展群體帶到華埠，創造每天固定1000人的訪客量，每年預估可以提高華埠營業額千萬元，同時增加100個就業機會，他說，進一步將推廣到社區網約車服務，以低價或免費讓居民來往華埠商圈與Archer-Halsted-35街商圈。

倪擧凌就任後，則對華商會前輩先進表達了感謝。

100多位賓客出席了華商會就職典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
100多位賓客出席了華商會就職典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀(右一)監誓董事就任。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀(右一)監誓董事就任。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會會長李建明(中)、副會長陳嘉釗(左)與董事長倪舉凌(右)。(特派員黃惠玲／...
華商會會長李建明(中)、副會長陳嘉釗(左)與董事長倪舉凌(右)。(特派員黃惠玲／攝影)
100多位賓客出席了華商會就職典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
100多位賓客出席了華商會就職典禮。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡第一區巡迴法院法官瑞斯(Jesse G Reyes，右四)監誓職員就任。(...
庫克郡第一區巡迴法院法官瑞斯(Jesse G Reyes，右四)監誓職員就任。( )

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