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中西部台灣人夏令會 圓滿落幕

【芝加哥訊】
中西部台灣人夏令會在俄州哥倫布市舉行。(主辦方提供)
中西部台灣人夏令會在俄州哥倫布市舉行。(主辦方提供)

由哥倫布台灣同鄉會主辦的 「2023美國中西部台灣人夏令會」，8日、9日在俄亥俄州哥倫布市的多明肯各大學(Ohio DominicanUniversity)舉行，這次以「前進世界、創建新局」為主題的活動，是疫情停辦三年後首度恢復推出，吸引約130人與會。

夏令會邀請中華民國僑委會副委員長阮昭雄、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、立法委員林昶佐、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、FAPA顧問昆布勞、全美台灣同鄉會會長陳桂鈴、台灣同鄉會中西區理事長蔡文郎等均出席了活動，僑委會委員長徐佳青也特別錄影向在場鄉親致意問候。

開幕典禮由夏令會總召集人何玉時主持，她表示，美中西部夏令會是由美中七個地區輪流舉辦，宗旨在關心台灣，聯絡鄉親，協助推動台美關係。阮昭雄致詞感謝台灣鄉親為增進台美關係、提升台灣在美國主流社會能見度的努力。他也介紹政府最新僑務政策，如台灣華語文學習中心、海外青年英語服務營、各項僑民返台培訓及座談、i僑卡、台語教師培訓等。

姜森表示，感謝海外鄉親支持台灣參與國際組織及推動美國政府支持台灣，希望未來到華府工作後，能繼續和鄉親們共同努力為台美關係打拚。陳桂鈴接著介紹全美台灣同鄉會的歷史及包括全美54個分會，她說我們海外台灣鄉親都是「造浪者」，在幕後搭建舞台，推動台美關係。

夏令會期間，阮昭雄並與美中西部僑社負責人座談，針對明年海外僑民返台行使總統大選選舉權注意事項、僑校教材及師資等鄉親關心議題交換意見，互動熱絡。

中西部台灣人夏令會在俄州哥倫布市舉行。(主辦方提供)
中西部台灣人夏令會在俄州哥倫布市舉行。(主辦方提供)

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