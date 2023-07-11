氣候極端+卡車過多 芝市空污難好轉

氣候學家表示，芝城必須加速推動車輛電氣化，才能有效控制空氣污染惡化。(本報檔案照片)

上月連續多日受到加拿大山火產生的煙霧影響，芝城空氣品質一度名列全世界最糟地區，而在此之前，伊州 發生乾旱，前兩天又出現創紀錄的暴雨導致嚴重淹水，極端氣候加上芝市為交通運輸樞紐，成千上萬輛卡車進出，造成更多臭氧污染，想在芝加哥 呼吸新鮮空氣，恐怕不能像以前那麼容易了。

這幾個月的極端天氣，氣候學家指出是因為氣候變化以及全球暖化 造成，而近期的惡劣空氣，大都是由加拿大與氣候有關的森林大火所產生的煙霧導致。不容忽略的是汽車、卡車排放的廢氣，在高溫烘烤下，更加劇了臭氧污染，形成另一個嚴重的健康威脅。

儘管幾場大雨淨化了空氣，但氣象學家說，雖然空氣品質不太可能再度出現上個月那樣極端與不健康，但空污仍有可能再度回到芝加哥。

西北大學氣候變化研究小組組長、地球與行星科學助理教授霍頓(Daniel Horton)說，今年夏季晚些時候，美國西部通常會爆發野火，幾乎肯定會對城市的空氣品質帶來影響，而春季到秋季間，空氣中的化學物質在高溫氣候下，可能會造成更多的臭氧污染，「我們必須學會應對這一切情況」。

霍頓說，令人沮喪的另一種說法是「這就是未來的空氣味道」，對於芝加哥、底特律、紐約在內等城市近來不健康空氣質量的擔憂，使空污問題最近成為人們關注的焦點，並開始大力呼籲採取行動因應。

減少石化燃料在能源、供暖、交通、製造業與其他方面的使用，已成為政府的目標，因為這些石化燃料燃燒並產生二氧化碳，占了造成全球暖化氣體的四分之三以上，甲烷則是第二大來源。

污染導致極端天氣，產生惡劣空氣，將可能縮短人類壽命，霍頓說，要改善現況，首先必須承認氣候威脅的存在，然後改變自己的行為，並敦促政界與商界採取行動減緩暖化。

在伊州，交通運輸是二氧化碳排放的最大來源，從而加劇了氣候變化，霍頓呼籲大家一起敦促政府加快電動卡車與汽車的使用，減少汽油、柴油車造成的污染。

上述行動對於芝加哥尤其重要，因為芝城為貨運中心，交通相關行業是當地經濟增長的焦點，但也是臭氧污染的主要來源，運輸行業包括越來越多的倉儲據點，使得進出這些設施的卡車也隨著增長，在這些運輸中心附近，通常都聚集了柴油火車、卡車，以方便運送集裝箱。

根據研究，伊州有將近200萬人住在被卡車污染籠罩的倉庫附近，香檳伊大地理與地理信息科學博士、小村環境正義組織資深交通政策分析師Jose Acosta-Cordova說，電氣化對於伊州環境污染的控制刻不容緩。