我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

氣候極端+卡車過多 芝市空污難好轉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
氣候學家表示，芝城必須加速推動車輛電氣化，才能有效控制空氣污染惡化。(本報檔案照片)
氣候學家表示，芝城必須加速推動車輛電氣化，才能有效控制空氣污染惡化。(本報檔案照片)

上月連續多日受到加拿大山火產生的煙霧影響，芝城空氣品質一度名列全世界最糟地區，而在此之前，伊州發生乾旱，前兩天又出現創紀錄的暴雨導致嚴重淹水，極端氣候加上芝市為交通運輸樞紐，成千上萬輛卡車進出，造成更多臭氧污染，想在芝加哥呼吸新鮮空氣，恐怕不能像以前那麼容易了。

這幾個月的極端天氣，氣候學家指出是因為氣候變化以及全球暖化造成，而近期的惡劣空氣，大都是由加拿大與氣候有關的森林大火所產生的煙霧導致。不容忽略的是汽車、卡車排放的廢氣，在高溫烘烤下，更加劇了臭氧污染，形成另一個嚴重的健康威脅。

儘管幾場大雨淨化了空氣，但氣象學家說，雖然空氣品質不太可能再度出現上個月那樣極端與不健康，但空污仍有可能再度回到芝加哥。

西北大學氣候變化研究小組組長、地球與行星科學助理教授霍頓(Daniel Horton)說，今年夏季晚些時候，美國西部通常會爆發野火，幾乎肯定會對城市的空氣品質帶來影響，而春季到秋季間，空氣中的化學物質在高溫氣候下，可能會造成更多的臭氧污染，「我們必須學會應對這一切情況」。

霍頓說，令人沮喪的另一種說法是「這就是未來的空氣味道」，對於芝加哥、底特律、紐約在內等城市近來不健康空氣質量的擔憂，使空污問題最近成為人們關注的焦點，並開始大力呼籲採取行動因應。

減少石化燃料在能源、供暖、交通、製造業與其他方面的使用，已成為政府的目標，因為這些石化燃料燃燒並產生二氧化碳，占了造成全球暖化氣體的四分之三以上，甲烷則是第二大來源。

污染導致極端天氣，產生惡劣空氣，將可能縮短人類壽命，霍頓說，要改善現況，首先必須承認氣候威脅的存在，然後改變自己的行為，並敦促政界與商界採取行動減緩暖化。

在伊州，交通運輸是二氧化碳排放的最大來源，從而加劇了氣候變化，霍頓呼籲大家一起敦促政府加快電動卡車與汽車的使用，減少汽油、柴油車造成的污染。

上述行動對於芝加哥尤其重要，因為芝城為貨運中心，交通相關行業是當地經濟增長的焦點，但也是臭氧污染的主要來源，運輸行業包括越來越多的倉儲據點，使得進出這些設施的卡車也隨著增長，在這些運輸中心附近，通常都聚集了柴油火車、卡車，以方便運送集裝箱。

根據研究，伊州有將近200萬人住在被卡車污染籠罩的倉庫附近，香檳伊大地理與地理信息科學博士、小村環境正義組織資深交通政策分析師Jose Acosta-Cordova說，電氣化對於伊州環境污染的控制刻不容緩。

伊州 芝加哥 暖化

上一則

喬州州務卿 籲嚴懲選舉違規行為

下一則

北卡限制HOA權力法案 眾議會通過 劉廣亞提案

延伸閱讀

減少空汙 卡車引擎碳排變嚴

減少空汙 卡車引擎碳排變嚴
最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升

最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升
好日子沒了 疫情消退 卡車司機月薪2萬剩3千

好日子沒了 疫情消退 卡車司機月薪2萬剩3千
最高雨量近9吋 創紀錄暴雨襲芝城

最高雨量近9吋 創紀錄暴雨襲芝城

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤