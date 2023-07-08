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44屆芝城華埠夏令會 7月29、30日登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠夏令會主辦單位與贊助商，歡迎大家踴躍參加7月29日、30日舉行的活動。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠夏令會主辦單位與贊助商，歡迎大家踴躍參加7月29日、30日舉行的活動。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠特別活動委員會6日宣布，第44屆芝加哥華埠夏令會將在7月29日、7月30日在華埠永活街登場，主辦單位表示，今年參與夏令會的攤商數爆滿達70個，其中25個攤位為首次擺攤。此外，今年適逢李小龍逝世50周年，李小龍功夫學校將到華埠表演，精彩可期。

華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻主持了在88超市舉行的發布會，主辦方之一的華埠社區基金會主席譚小平首先表示，華埠夏令會為芝加哥唐人街的年度盛事，每年都吸引大批民眾參與，也為華埠帶來夏日消費人潮，他感謝所有贊助商的鼎力支持。

11區區長李惠華辦公室專員陳嘉琪表示，區長將一如既往全力支持夏令會。美中餐飲協會會長鄭時坦說，今年將繼續推出亞洲鯉魚魚丸競吃賽，獲勝者將可拿到300元現金，希望大家踴躍報名。

ADG藝城廣告公司總裁黃暉表示，今年是華人功夫巨星李小龍逝世50周年，在夏令會期間，特別邀請了李小龍功夫學院成員到華埠演出。

其他主要贊助商代表，包括麥當勞的Johnnie Tom、ComEd電力公司的Jessica Rojas、賭場Ameristar Casino的Vi Lieu、國家安全服飾(National Safety Apprael)的Toby Bielenberg，以及贊助夏令會達30年的皇上皇燒臘東主馬森柱等，陸續致詞表示能夠很榮幸參與盛會，並預祝活動成功。

華埠夏令會是在1979年的7月29日第一次舉辦，當時由在華埠亞珠街經營餐館的張淑雲夫婦(Celia and Geroge Cheung)主導，1989年開始夏令會由李雙振創辦的華埠特別活動委員會接手主辦。

今年夏令會時間為7月29日上午10時到晚間10時，30日從上午10時進行到晚間7時，地點在舍麥路到24街之間的永活街。

華埠 李小龍 芝加哥

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