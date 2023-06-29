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芝加哥霧霾籠罩 空汙嚴重 塑膠燃燒味瀰漫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城28日空氣品質「非常不健康」，許多民眾外出紛紛戴起口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城28日空氣品質「非常不健康」，許多民眾外出紛紛戴起口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大野火產生的煙霧28日持續影響芝加哥市的空氣品質，根據聯邦環保局(Environmental Protection Agency)空氣質量監測平台AirNow的數據，芝城28日清晨5時30分的PM2.5指數為225，達到「非常不健康」水平，氣象學家估計，糟糕的空氣質量預計在今天下午以後會逐步改善。

一旦空氣品質達到「非常不健康」級別時，建議所有居民，特別是老年人、兒童、患有心臟疾病或肺病的人，限制戶外活動時間。芝市長幕僚長古迪斯(Rich Guidice)說，「這就是我們說的極端情況，有時極熱、有時極冷，而現在空氣質量極差」。

加拿大野火造成芝加哥嚴重空氣汙染，27日快要下山的太陽被濃濃煙霧遮到僅剩一個小光...
加拿大野火造成芝加哥嚴重空氣汙染，27日快要下山的太陽被濃濃煙霧遮到僅剩一個小光點。(特派員黃惠玲／攝影)

根據伊州環保局(Illinois Environmental Protection Agency)的統計，芝加哥在2021年沒有任何一天出現過「不健康」的空氣品質，2020年則有兩天空氣品質「不健康」。伊州環保局發言人布瑞吉斯(Kim Briggs)說，27日有幾個小時的伊州空氣品質甚至達到「非常不健康」。

經常在戶外慢跑的畢德爾(Liz Biddle)說，27日一出門就聞到空氣中瀰漫著塑膠燃燒的氣味，所以她決定帶著口罩跑步，但沒想到原本每次跑20哩的她，才跑半哩就因為呼吸困難放棄。

27日傍晚計畫到千禧公園參加芝加哥交響樂團指揮穆提(Riccardo Muti)告別音樂會的陳愛美說，光從家裡走到公車站，就感受到空氣非常汙濁，一直有過敏問題的她，趕緊打退堂鼓返家。28日芝城街道有不少人因為空氣太糟，紛紛重新戴上了久違的口罩。

國家氣象局表示，伊州東北部、印第安納州西北部的空氣質量警報將持續到28日午夜。

NBC氣象預報員羅曼(Alicia Roman)說，空污28日後將明顯改善，但即日起到這個周末預測每天都會降雨，且周四29日的風暴會比較嚴重，包括暴雨、時速達60哩的強風、冰雹甚至淹水等狀況都可能會出現。此間28日氣溫最高在華氏80多度，29日則會升高到90度。

伊州 芝加哥 芝城

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