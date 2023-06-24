安良曲藝團舉辦慶祝晚宴嘉賓雲集　祝賀陳達偉榮膺安良元老團主席，伍健生榮膺永遠榮譽主席，關永發榮膺美國安良工商會總理

賓主致辭。

安良曲藝團日前在芝加哥 中國城彩蝶軒餐館舉行慶祝晚宴，熱烈祝賀陳達偉元老榮膺美國安良工商會元老團主席，伍健生元老榮膺美國安良工商會永遠榮譽主席以及關永發榮膺美國安良工商會總理殊榮。包括剛剛升任中華民國 駐美副代表姜森和升任駐芝加哥經文處副處長洪中明，以及華僑文教中心蔡季穎主任，臺美商會會長項邦珍，還有中華會館、伍氏公所、孝篤親公所、李氏公所等社團領袖代表出席慶祝活動，馬蹄鐵賭場和Rivers 賭場也派出代表出席活動。與會者一致向陳達偉、伍健生和關永發三位資深僑領表示熱烈的祝賀。

慶祝晚宴由安良曲藝團統籌梁敏華主持。梁敏華首先感謝駐芝加哥經文處處長姜森和華僑文教中心主任蔡季穎送給安良曲藝團揚琴等樂器和戲服。安良工商會會長伍換光致辭對出席活動來賓表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。伍換光盛讚陳達偉、伍健生和關永發三位資深僑領“深慶得人，眾望所歸”。特別是陳達偉、伍健生兩位主席在位期間，盡心盡力，為安良工商會的發展作出了重大貢獻。美國安良工商會總理關永發也在致辭時感謝大家的支持。

姜森處長致辭高度評價三位主席長期以來對于服務華人 社區的重大貢獻，并對他們的當選表示祝賀。姜森處長還讚揚安良曲藝團全體團員為活躍社區文華生活及宏揚中華文化所作出的努力，姜處長聲稱，粵曲的歌詞好長，要記住也不容易，深度認同大家為了粵曲這門藝術的付出。華僑文教中主任蔡季穎和即將上任的經文處副處長洪中明致辭感謝安良工商會和安良曲藝團對他們工作的大力支持。

美國安良工商會元老團主席陳達偉和伍健生永遠名譽主席在稍後也分別致辭感謝大家的信任和支持！并表示將繼續為僑社繁榮、僑胞福祉而努力。伍健生更表示將為安良工商會培養更多新人。當晚安良曲藝團為來賓們安排了豐富晚餐，三位資深僑領也向每桌來賓敬酒，表示感謝！安良曲藝團團長朱樹森致謝辭感謝大家出席活動，感謝長期贊助安良曲藝團活動的商家馬蹄鐵賭場和Rivers 賭場。讓整個晚宴充滿喜慶！