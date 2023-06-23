價格不變 份量縮水 日用品悄悄變相漲價

Charmin衛生紙每卷張數從264減到242張。(Mouseprint.org網站截圖)

許多消費者最近到超市、大賣場購物時，從售價來看或多或少能感受到物價似乎有回穩趨勢，然而根據一家追蹤商品容量與價格的網站(Mouseprint.org)調查指出，坊間不少日用品的價格雖然沒有調漲，但容量卻悄悄縮水，例如一包12捲的Bounty紙巾，每卷以往有98張，現在價格一樣，但張數掉到90張，減幅8％。

該網站指出，去年許多消費品牌在保持價格不變的情況下，默默將產品重量、尺寸減少，以此方式讓消費者不會注意到這些變化。

儘管聯邦政府最新的消費者物價指數 顯示，通貨膨脹 已經連續10個月有所緩解，但這種稱為「縮水式通貨膨脹」(Shrinkflation)的現象，從去年爆發至今，確有日益普遍的跡象。

OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

網站指出，例如Suave品牌的熱帶椰子洗髮精，一瓶售價持平為2.49元，但容量從22.5盎司降到20盎司；OREO餅乾也有同樣情形，售價不變，但每包從1磅4盎司減少到1磅2.71盎司；48捲一包的Charmin衛生紙，售價維持14.29元，但每卷張數從264降到242。好奇紙尿褲(Huggies Little Snugglers Diapers)售價一樣是29.99元，但包裝內的紙尿褲數從96減為84個。

Bounty紙巾24卷一包價格不變，但每卷從98張縮水到90張。(Mouseprint.org網站截圖)

經營Mouseprint.org以及ConsumerWorld.og兩個以消費者為中心網站的德沃斯基(Edgar Dworsky)說，多年來他一直在收集商品縮水的例子，發現這種現象最嚴重的為零食、穀物以及紙製品，他表示，新一輪的裁員將繼續影響消費者的購買力。

在此同時，4月份消費者物價指數比去年同期上升4.9%，雖然通貨膨脹率已經從去年6月份達9.1%的40年高點明顯下降，但至今仍算處於高位。

根據美聯儲(Federal Reserve)近期公布的一項調查，許多美國家庭都沒有財務安全感，其中「覺得財務至少還可以」的比率為73％，比上一年同期下降了5％；此外，該調查中有54％的受訪者表示，價格上漲對他們的預算 影響很大。

商業情報公司Morning Consult去年進行的一項消費者調查發現，許多購物者注意到了產品縮水的情形，並對此表示不滿，48％的受訪者稱，他們發現慣用品牌份量縮水但價格不變後，會更換品牌購買。