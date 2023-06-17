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科工專攜手美中餐飲業聯合會 將聯合舉辦野餐會

本報芝加哥訊

美國華人科學家工程師專業人士協會（科工專）將攜手美中餐飲業聯合會共同主辦2023年夏季野餐會。科工專夏季野餐會曆來都是大芝加哥地區一道亮麗的風景線，2023年將更添新亮點：美中餐飲業聯合會將作為共同主辦方為此次野餐會提供所有餐飲服務！各色美食將包括川菜、燒烤、串串香、奶茶等等。與科工專高人氣的野餐會強強聯手，共同打造出獨一無二的"Taste of Chicago" 亞洲版！成為芝加哥華人社區的一個新名片！

野餐會將於8月12日（周六，11am-3pm），地點：Willow Stream Park 651 Old Checker Rd, Buffalo Grove, IL，活動內容: "Taste of Chicago-Asian Gourmet Tasting " (各色美食品鑒)、精彩文藝演出、相親聯誼、助興抽獎，收費：線上付款：大人:$15/人，小孩(5-10): $10/人；現場付款：大人:$20/人，小孩(5-10): $15/人，小孩(<5): free。

歡迎大芝加哥地區所有華人參加。聯系人：王歡: 608-609-3079，陳德巧：847-525-9880，胡曉軍：312-405-3155，楚非：630-854-1281，陳明峰：347-891-8624，宮宇容：312-799-0100，胡建虹: 847-881-6680，郭奇宇: 847-943-9867。

華人 芝加哥 美食

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