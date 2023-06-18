我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

克利夫蘭Jack Casino品味美食 盡享娛樂樂趣

本報克利夫蘭訊
Jack Casino為您提供愉快假期,中文服務請撥打Swee Yap：216-308-6717。
Jack Casino為您提供愉快假期,中文服務請撥打Swee Yap：216-308-6717。

作為克利夫蘭市備受矚目的綜合娛樂場所，Jack Casino 以其豐富多樣的美食選擇和精彩紛呈的娛樂活動而備受讚譽。在這裡，顧客不僅可以品味美食，還能盡情享受豐富多樣的娛樂體驗，將百忙之中的消遣娛樂變為現實。

Jack Casino 提供一系列精緻的美食選擇和獨特的酒吧體驗，滿足了各種口味的需求。無論是想要在二樓的星巴克咖啡廳一展品味，還是品嘗STACK'D由當地新鮮食材製作的美味三明治和比薩餅，亦或是沉醉於American Burger Bar美式漢堡和熱狗的誘人香氣，又或者是在Seven Chefs Buffet七位大廚自助餐廳中享受多種美食選擇，Jack Casino 絕對能滿足您的味蕾需求。

除了美食，Jack Casino 還提供了令人興奮的娛樂活動。賭博區、投注設施和融合桌遊等多樣化的娛樂項目，為遊客們帶來了無盡的樂趣。在6000平方英尺的投注空間內，betJACK Ohio's Sportsbook Cleveland 裝備有超過500平方英尺的視頻牆、五種不同風格的豪華座椅、20個自助投注機、五個投注櫃檯，以及融合桌遊和體育博彩區。此外，賭場的各個遊戲區域還配備了自助投注機，方便遊客們隨時進行投注。

對於那些希望在Jack Casino 多停留幾天的遊客來說，Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 是一個理想的選擇。該酒店距離賭場僅3英里，提供Stay & Play 優惠套餐，讓您在享受娛樂之餘，還能享受舒適的住宿體驗。此外，每週五和週六，賭場還提供免費班車服務，方便遊客的到達，Jack Casino 提供免費停車場。位於2151 Ontario St和2047 Ontario St的兩個停車場，為前來光顧的遊客提供便捷的停車選擇。

如果您計畫前往Jack Casino，以下是相關聯繫資訊：電話：216-297-4777，地址：100 Public Square，Cleveland，OH 44113。如果您需要中文服務，可以撥打Swee Yap的普通話或粵語熱線電話：216-308-6717，或通過電子郵件聯繫：[email protected]。我們的工作人員將竭誠為您提供服務，為您的光臨做好充分準備。

在此特別提醒：參與博彩娛樂活動必須21歲或以上，而競馬投注活動年齡必須在18歲以上的成年人參與。Entertainment LLC遵照Ohio Voluntary Exclusion Program禁止計劃及拒絕任何被娛樂公司曾禁止的人員參與活動。如果您在博彩方面有任何問題，可以撥打1-800-589-9966尋求幫助，或訪問gamblinghelpohio.org瞭解更多資訊。

Jack Casino 迎接您的到來，為您帶來精彩的娛樂體驗和美食享受。無論是放鬆身心，還是與朋友共度美好時光，Jack Casino 都是您百忙之中的理想場所。

Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 。
Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 。
Jack Casino Bar。
Jack Casino Bar。
Seven Chefs Buffet自助餐廳，七位大廚在Jack Casino提...
Seven Chefs Buffet自助餐廳，七位大廚在Jack Casino提供悉意想不到多種美食選擇。
Wahlburgers有您意想不到漢堡王。
Wahlburgers有您意想不到漢堡王。
讓人沉醉於美式漢堡和熱狗的誘人香氣的American Burger Bar。
讓人沉醉於美式漢堡和熱狗的誘人香氣的American Burger Bar。

美食 星巴克 咖啡

上一則

馬蹄鐵高層拜訪中華會館耆老派禮物慶祝雙親節

下一則

加入世界日報精英行列 開創多姿多彩事業未來

延伸閱讀

抓住觀眾的胃 Netflix推美食節目 開餐廳邀名廚上菜

抓住觀眾的胃 Netflix推美食節目 開餐廳邀名廚上菜
慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食

慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食
美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產

美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產
慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食
TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品
中國年輕人流行「找搭子」 走出網路同遊吃美食

中國年輕人流行「找搭子」 走出網路同遊吃美食

熱門新聞

33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
「克瑞斯比莊園」內部裝潢。（Carolwood Estates）

德州大城堡開價6500萬 創房地產新紀錄

2023-06-15 19:35
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35
罹癌家庭在面對親友的疾病之外，經濟也成為一大負擔。（unsplash截圖 ）

抗癌治療費用高 省錢有4招

2023-06-10 02:12
伊州州長普立茲克簽署禁止禁書法令，規定州府不得向未遵守「圖書館權利法案」的圖書館或公校撥款。(美聯社)

州長簽法案 伊利諾成為全美首個禁止「禁書」州

2023-06-12 11:26

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇