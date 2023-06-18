克利夫蘭Jack Casino品味美食 盡享娛樂樂趣

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如果您計畫前往Jack Casino，以下是相關聯繫資訊：電話：216-297-4777，地址：100 Public Square，Cleveland，OH 44113。如果您需要中文服務，可以撥打Swee Yap的普通話或粵語熱線電話：216-308-6717，或通過電子郵件聯繫：[email protected]。我們的工作人員將竭誠為您提供服務，為您的光臨做好充分準備。

在此特別提醒：參與博彩娛樂活動必須21歲或以上，而競馬投注活動年齡必須在18歲以上的成年人參與。Entertainment LLC遵照Ohio Voluntary Exclusion Program禁止計劃及拒絕任何被娛樂公司曾禁止的人員參與活動。如果您在博彩方面有任何問題，可以撥打1-800-589-9966尋求幫助，或訪問gamblinghelpohio.org瞭解更多資訊。