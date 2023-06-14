30分鐘偷4家 芝華埠、橋港區商戶頻遭竊

兩名非裔男子12日下午2時40分，在華埠持槍搶劫。(華埠治安互助隊)

芝加哥 第九警分局12日指出，上周五(9日)清晨5時許，華埠 與橋港區連續發生四宗商家遭入室盜竊的案件，警局呼籲商戶加強防範、提高警覺。此外，橋港區32小街900號附近，11日凌晨發生一起槍擊案，一名23歲的西語裔女性在人行道上遭不明人士開槍，雖經緊急送醫，目前仍未脫離險境。

針對多家商戶連續遭到入室竊盜，九分局已經發出警訊，警方指出，9日清晨5時至5時53分，分別在九分局(四起)以及第八分局轄區(一起)，發生五宗作案手法類似的案件，嫌犯均以硬物打破店家玻璃門後進入偷竊財物。

兩名非裔男子在華埠持槍搶劫後，搭乘圖中黑色休旅車逃逸。(華埠治安互助隊)

共五個受害商家中，有兩家為位於華埠廣場的餐館，歹徒作案時間為9日清晨5時；橋港區35街900號附近的店家在同日上午5時15分也遭破壞入口玻璃門後闖入竊盜；31街900號的商家接著在5時30分遭竊；當天最後一起地點在55街4200號附近，時間為5時53分。

警方表示，初步研判這五起入室盜竊案都是同一團夥所為，涉案人為三名非裔 男性，身高在5呎9吋到6呎間，年齡約18到35歲，全都穿著黑色連帽衣、黑色牛仔褲，球鞋顏色有紅色、白色，此外黑色的上衣印有「R」字樣。

九分局也提出多項防範入室竊盜的方法，包括「保持建物周圍的光線充足」、「立即舉報可疑人事物」、「確認門窗可以關好」、「立即修理任何遭損壞的窗戶、門或鎖」、「如有監控影片，保存並製作副本提供給調查人員」、「如不幸受害，不要碰任何東西，立即報警」、「如有目擊者主動接觸，記得留下對方聯繫方式」、「將窗型冷氣固定好，以免遭竊賊侵入」、「如有任何案件線索，請報警」。

如有上述五宗案件的任何線索，可與芝加哥警局警探中心聯繫，電話(312)747-8384。

除入室竊盜案件外，根據華埠治安互助隊12日的社區警告，12日下午2時40分左右，有兩名分別穿著黑色、灰色連帽上衣的非裔男性，在永活街夾19街口，持槍搶劫一名受害人錢包，得手後跳上一輛黑色道奇休旅車逃逸，互助隊提醒民眾隨時留意四周環境，確保人身與財產安全。