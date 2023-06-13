芝加哥木棉樹白色棉絮滿天飛 專家：不會造成人體過敏

芝加哥許多戶外草地覆蓋了一層白色棉絮。(特派員黃惠玲／攝影)

最近出門的芝加哥市民，幾乎不時都會看到空中飄滿一團團的白色蓬鬆物，或草地覆蓋上一層很像積雪的白色棉絮，但這可不是雪花，而是一種東部雌性木棉樹(female eastern cottonwood trees)種子所釋放出的白色絨毛。

這些包裹種子的白色棉絮，只要微風一吹就會脫離母樹，然後飄到某個地方扎根，跟蒲公英相似，今年木棉樹剛好經歷產生大量種子的時期，因此民眾才會見到神似「夏日飄雪」的罕見景象。

芝城 西郊摩頓植物園 (Morton Arboretum)的森林生態學家羅琳森(Christy Rollinson)說，木棉樹種子的白色棉絮飄滿天空的情況是隨機發生的，沒有固定的時間表，就像其他樹木與植物，如橡樹、雲杉、松樹一樣，每隔幾年就會經歷類似循環，在大自然的規則下，它們會有一段時期釋放出大量的種子，確保至少有一些種子存活下來。

木棉樹種子今年大爆發，種子釋出的白色棉絮飄滿空中也掛在其他樹枝上。(特派員黃惠玲／攝影)

根據羅琳森的說法，今年棉絮到處飄所以觸發，是生物與環境等因素造成，「可能與去年的天氣有關」，她說，去年葉子沒有在樹上待很久時間，因為天氣乾燥，加上氣溫並不特別炎熱，所以去年秋天的樹葉顏色格外燦爛。

木棉樹的芽一般在冬天之前就已經或多或少的形成了，在春天，這些花蕾會開出雄花、雌花。雄花懸垂的一簇被稱為柳絮，會釋放花粉讓雌花受精開花。

木棉花開花後，會結出橢圓形蒴果，約在每年5月時，果實會裂開，內裡的卵圓形種子連同由果皮內壁細胞延伸而成的白色棉絮會隨風四散，這些蓬鬆的棉絮因此會飄到後院、街道，甚至冷氣機內到處都是。

還好這些棉絮並不是造成人體過敏 的罪魁禍首，羅琳森說，這些落地的棉絮，都是潛在的樹木。