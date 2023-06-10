美芝茶文化發展有限公司 將致力於推廣中國傳統茶文化

美芝（Meichi）茶文化發展有限公司茶葉、茶具。

美芝（Meichi）茶文化發展有限公司近日在芝加哥 推出來自中國烏龍茶系產品：福建安溪鐵觀音、福建武夷山岩茶、福建漳平水仙、潮州鳳凰山鳳凰單樅、台灣高山茶,還有“峨眉雪芽”峨眉毛峰”“天目山龍井”綠茶等！公司創始人、老板張天先生表示，他們將致力於推廣中國傳統茶文化在芝加哥的發展，并計划未來三年內在本地成立中文傳統茶藝文化培訓班，以推動整個茶文化產業的全方位發展，張先生歡迎知茶、愛茶、懂茶的朋友到位於芝加哥 2721 S Halsted St Unit Store（安途國際 Astro）"知己茶室" 品茶交流。

作為芝加哥美芝（Meichi）茶文化發展有限公司的創始人和老板，張天先生表示，他們旨在通過提供專業的中文傳統茶藝培訓課程，向當地人群介紹中國傳統茶文化的魅力和獨特之處。這將幫助芝加哥的居民更深入地了解和欣賞中國茶文化，并有機會體驗正宗的中國茶藝表演和品茶儀式。張天先生表示：“中國擁有悠久的茶文化曆史和豐富的茶藝傳統，希望能夠將這些寶貴的文化遺產分享給芝加哥的人們。并通過培訓課程，學員將學習到茶葉的分類和生產工藝，茶具的使用方法，以及如何品味茶葉的技巧等茶的知識。

芝加哥美芝（Meichi）茶文化發展有限公司的創立旨在為芝加哥地區的茶愛好者和文化愛好者提供一個全面了解和體驗中國傳統茶文化的機會。通過他們的努力，人們可以學習到茶文化的深厚曆史和豐富內涵，感受品茶的藝術和儀式。這將為芝加哥的茶文化產業注入新的活力，并且有助於增進中美兩國之間的文化交流。詳情可撥打電話：312 823 2138或發送電子郵件至[email protected]，或者聯系張天先生的工作微信 號 Lancebrother。