芝加哥龍舟賽 6/24華埠譚繼平公園登場

華商會會長李建明(右九)、董事長倪舉凌(右八)感謝贊助商的鼎力支持龍舟賽。(特派員黃惠玲/攝影)

芝城華商會會長李建明6日宣布,每年吸引上萬民眾遊客參與的芝加哥 龍舟賽,將於24日在華埠 譚繼平紀念公園登場,今年參賽隊伍多達32支,預料吸引約1萬5000人到場共襄盛舉。

李建明說,龍舟賽是中國節日傳統之一,象徵團結、傳承文化,華商會主辦的「芝加哥龍舟賽」已經舉辦超過20年,今年已經是第23屆,他表示,今年的龍舟賽有32支隊伍報名,此外,現場還會有精彩演出,包括夏威夷舞蹈、伍家武術、芝加哥大學樂隊、芝加哥飛天舞蹈藝術中心舞蹈等。

華商會會長李建明(左三)、董事長倪舉凌(右二)、龍舟賽組委會主席黃安立(左一)頒贈支票給華埠三所小學代表。(特派員黃惠玲/攝影)

由於疫情已經緩和,主辦方預計今年賽事將湧入1.5萬人參與,屆時華埠停車將一位難求,李建明特別呼籲計畫前往參加者,盡量提早到華埠,或是搭乘紅線捷運、公車或水上計程車、自行車到華埠,減少交通壅塞影響行程。

本屆龍舟賽由華商會與Chicago Park District、Department of Cultural Affairs and Special Events、第十一區區長李惠華辦公室、Chicago Marine Heritage Society、Friends of the Chicago River、Canal Street Marina以及Insight醫院聯合舉辦。

李建明接著介紹與感謝贊助商,以及今年賽事的冠名機構聯豐集團,他說,沒有社區、警方、商家、居民以及眾多義工的參與及協助,龍舟賽無法順利推出。

華商會董事長、聯豐集團主席倪舉淩致詞時說,譚繼平公園的龍舟賽參與人員,已經從華裔社區擴大到社會各界,這是大家努力多年的成果。芝加哥龍舟賽組委會主席黃安立也感謝所有的支持及參與。

每年的龍舟賽都會將活動盈餘,捐贈給華埠地區的小學,做為推動教育的基金,今年有六所小學獲贈經費,包括聖德力小學、培德小學、興氏小學、希利小學、華德小學以及馬克.喜來登數學與科學小學(Mark Sheridan Math & Science Academy),李建明、倪舉凌、黃安立6日並將每所學校1000元的支票 ,交給出席的培德、聖德力、華德等三校代表。