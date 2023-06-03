泰勒斯巡迴演唱會 芝城3場門票進帳逾2億

泰勒斯連續三天在芝加哥士兵球場舉行演場會，許多歌迷一早就排隊搶購偶像周邊商品。(特派員黃惠玲／攝影)

美國歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)2日起在芝加哥 士兵球場(Solider Field)連續三天推出三場「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)，睽違5五年的演唱會門票銷售一空，為搶購偶像的周邊商品，數以百計的歌迷一早就湧入球場排隊，保守估計將有20多萬歌迷抵芝，而三天演唱會光門票收入超過2.1億。

排在周邊商品購買隊伍的三位泰勒斯少女歌迷說，她們住在伊州南部，今年清晨就從家裡出發到芝加哥到士兵球場排隊，希望能買到限量商品，精心打扮的歌迷表示，「期待這一天已經很多年，花再多錢都很值得」。

三位泰勒斯歌迷一早就到演場會場地排隊購買周邊商品，三人精心打扮十分吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)

士兵球場的經理瑟拉(Luca Serra)說，2日有約7.5萬歌迷匯聚在士兵球場，包括很多沒有買到票的粉絲，也會聚集球場外圍，3日與4日則預估每天人潮約6.5萬。根據指出，目前黃牛票最高已經炒到9萬2000元。

球場周邊停車場的停車位已經全部售罄，主辦方呼籲歌迷將車停在千禧公園停車場、31街麥克米克展覽中心等地點，屆時會有免費接駁巴士接送粉絲。

許多歌迷一早就湧入球場排隊，保守估計將有20多萬歌迷抵芝。(特派員黃惠玲／攝影)

為因應大批人潮，芝加哥捷運 、公車在本周末都加開班次，CTA捷運羅斯福站最靠近演唱會地點，預期將出現最多人潮，從該車站下車後，步行約10到15分鐘可抵達士兵球場，此外，在士兵球場有停靠站的公車140號、146號，這個周末也將增開班次。

要前往士兵球場的歌迷，也可搭乘大都會 火車通勤系統Metra的電車，在18街車站下車後，約步行不到10分鐘可抵達演唱會場地。

歌迷搶購偶像周邊商品。(特派員黃惠玲／攝影)

除了泰勒斯演唱會外，本周末芝市還有福音音樂會、大型醫學會議及多場體育比賽，芝加哥應急管理與傳播辦公室(OEMC)表示，希望每位民眾都「為個人安全保持警戒」，並盡量利用公共運輸工具，避免堵車惡化。

此外，OEMC也提醒居民與遊客，2日開始，配合納斯卡賽車(NASCAR)的賽前活動將在葛蘭特公園(Grant Park)推出，屆時介於Jackson Dr.與Balbo Dr.間的Columbus Dr.南向道路將禁止停車。