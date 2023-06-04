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春季網球公開賽和娛樂健身網球友聚會6/10舉行

本報芝加哥訊

各位網球友：由桃源集團的陶培根先生和 Leon Chen先生贊助的春季網球公開賽和娛樂健身網球聚會將於2023年6月10日舉行。陶先生和 Chen先生是兩位成功的企業家，他們這次全力支持我們華人的網球運動，出錢出力，為活躍社區文化生活無私奉獻！桃源集團是一家綜合性金融服務提供商，旗下擁有桃源保險、桃源會計和桃源投資等公司。他們在芝加哥、紐約和洛杉磯都有辦公室。詳情請看下面的鏈接: https://www.taosglobalgroup.com/?p=desccn

比賽將在 Glenbrook North High School（2300 Shermer Rd, Northbrook, IL 60062）的 Glenbrook Racquet Club提供的網球場上進行，時間是上午9:00到12:00點。陶先生是 Glenbrook Racquet Club 網球俱樂部做教練，如果您或您的孩子想上網球課，可以聯系陶先生。

本次比賽分男雙和混雙兩組進行。冠軍獎金為$100。同時，本次比賽不僅包括男雙和混雙比賽，還將組織娛樂健身網球賽，以增強身心健康和經球會友，并推廣社交友誼。屆時，活動還將為大家准備豐富多彩的美食，包括餃子、肉夾饃、打鹵面、雞絲涼面、羊肉串、烤肉和運動飲料等。我們熱切期待所有網球愛好者積極參與此次活動。歡迎發微信（WeChat ID:taos8888）聯繫陶先生報名，報名費為每人$15。報名的球友請注明參加公開賽還是娛樂健身網球賽。球友們也可以自帶拿手美食。請注意，本次活動將在高中內舉行，請勿攜帶酒精飲品，謝謝合作。我們期待在活動中見到您！

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