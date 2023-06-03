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AllCare牙齒矯正中心舉辦母親節SPARK隱形矯正推廣活動

本報芝加哥訊
體驗3D口腔素描、個性化治療、舒適隱形矯正，選擇 AllCare 牙齒矯正展現你最迷人的笑容！
體驗3D口腔素描、個性化治療、舒適隱形矯正，選擇 AllCare 牙齒矯正展現你最迷人的笑容！

AllCare 牙齒矯正中心日前舉辦一年一度的母親節開放日活動。 AllCare 牙齒矯正中心當天為有興趣通過牙齒矯正改善牙齒咬合、提高顏值和自信的各界人士（包括成人、青少年及兒童）提供免費牙齒矯正咨詢，為多位客人解答了對何時適合進行牙齒矯正治療、選用什么類型的矯正器、各種矯正器的優缺點等相關方面的疑問。并有機會與牙齒矯正博士一對一的咨詢，及進行3D口腔素描和評估，還有精美牙齒護理紀念品、專業牙齒美白套裝抽獎券、$300治療代金券等。現場擺滿飲品和小吃歡迎來賓，場面溫馨！

AllCare 牙齒矯正中心 AllCare Orthodontic Center 成立於2005年。該中心秉承服務大眾的宗旨，致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。AllCare牙齒矯正中心環境整潔舒適幽雅，配備最先進的牙醫設備丶3D口腔素描、個性化治療、舒適隱形矯正，數碼成像設備和消毒設備。AllCare的几位牙齒矯正專科醫生(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan，Dr.Angela Lu，Dr. Katerine Cardona)均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生。他們具有豐富的臨床經驗和精湛的專業技術，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

AllCare 口腔正畸專科主要服務項目包括：兒童丶青少年及成人牙齒矯正，隱性矯正等，其服務團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受過專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。中心將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。該中心接受多種保險，接受政府醫療保險/醫療卡。AllCare牙齒矯正中心預約電話：312-804-8304，電子郵件：[email protected]，網址：www.AllCareOrthodonticCenter.com，診所地址：842 W 31st Street, Chicago, IL 60608，歡迎關注我們 FaceBook, Instagram及小紅書賬號

 

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