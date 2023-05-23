最高法院裁決 伊州續禁售攻擊性武器

最高法院駁回伊州支持擁槍人士提議要求州府暫停一項禁止銷售攻擊性武器的新法。(圖片取自Pixabay)

由於伊利諾州支持擁槍人士提議要求州府暫停一項禁止銷售攻擊性武器的新法，但遭最高法院駁回這項請求，並宣布允許伊州 繼續維持禁止銷售部分半自動槍枝(semiautomatic)和大容量彈匣的新法律。目前法院尚未對最高法院的決定發表評論，也沒有法官公開表示異議。

由於去年7月4日在芝加哥郊區的海嵐公園(Highland Park，又譯高地公園)舉行的遊行中有七人死於槍殺，當時槍手手持AR-15步槍和30發彈匣。因此伊州在1月頒布法律禁止銷售包括AR-15和AK-47在內的槍枝系列，並禁止銷售超過15發手槍彈藥和超過10發長槍彈藥的彈匣。

州長普利茲克(J.B. Pritzker)在最高法院做出裁決後發表聲明，很高興看到最高法院裁定「保護伊州社區法案」(Protect Illinois Communities Act)將繼續透過司法系統來保護人民。

普利茲克說，雖然槍枝遊說團體拒絕相信這項新法可以保護人民，仍堅持採取一切法律行動來阻止政府執行該新法，但他仍然相信政府將維護這項禁令，為伊州居民創造安全的居住環境。

伊州讓在新法律頒布之前已經合法擁有被禁止的槍枝和彈匣的人可以繼續保留槍枝，但必須在執法部門登記這些槍枝。

根據追蹤槍枝管制立法的組織布雷迪(Brady)的資料，全美有其他九個州和哥倫比亞特區的槍枝禁令與伊州的類似。包括加州、康乃狄克州、夏威夷州 、新澤西州 和紐約州也要求對法律生效前購買的槍枝進行登記，而其他四個州，包括德拉維耳州(Delaware)、馬里蘭州、麻州和華盛頓州則沒有這項規定。

2月聯邦審判法院(federal trial court)已經拒絕暫時停止執行「保護伊州社區法案」新法，聯邦上訴法院(federal appeals court)也提出同樣的判決，拒絕在審理瑞柏市(Naperville)已經通過的另一項禁止攻擊性武器法令的期間，先暫停執行州府通過的新法。

另外，根據美聯社和今日美國(USA Today)與東北大學(Northeastern University)合作維護的資料庫顯示，自今年初以來，平均每周發生一起有四人或四人以上的受害者的槍枝殺戮事件，已有115人死於22起大屠殺。

去年，最高法院中的多數保守派席位通過擁槍，裁定美國人有權在公共場合攜帶槍枝自衛，但該決定並未說明各州可能執行的其他限制是否符合憲法。