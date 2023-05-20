中西部最佳露營地前10名 伊州飢餓岩石公園上榜

暑假露營時，要考慮參加者的年齡、身體限制和醫療需求，來選擇住在營區內的小木屋、露營車或搭帳棚。(記者陳曼玲／攝影)

暑假露營是體驗戶外生活的最佳方式之一，根據提供露營信息和預訂服務的手機應用程式Dyrt，中西部最佳露營地前10名，明尼蘇達州 的航海家國家公園(Voyageurs National Park)被評為第一，伊利諾州渥太華市(Ottawa)附近的飢餓岩石州立公園 (Starved Rock State Park)排名第四。

航海家國家公園位於加拿大邊境，只能透過水路進入露營地。

另外，飢餓岩石州立公園位於拉薩爾郡(LaSalle County)的伊利諾河沿岸，公園裡的景觀包括有18個峽谷，以及冰河融解的水所沖刷形成的砂岩峭壁，還有蜿蜒在園內超過13多哩的小徑供旅行者健行探險。

公園內設立有100多個A級露營地(Class-A)，僅提供戶外的電源聯接插座(electric hook-ups)。 伊州自然資源廳(Department of Natural Resources)提醒民眾透過官網ExploreMoreIL提前預訂營地。網站：camp.exploremoreil.com。

前10名的名單上還有：密西根州的湖岸岩像國家公園(Pictured Rocks National Lakeshore)、俄亥俄州的沙泉(Sandy Springs)露營地、明尼蘇達州的秋湖(Fall Lake)露營地、密蘇里州 的B Berry Farms&Co、密蘇里州的Green Acres at Red Brick Farmhouse、威斯康辛州的Wagon Trail Campground、印第安納州的Sycamore Springs Park、愛荷華州的Ledges State Park。

露營9點注意事項

根據KOA露營網站，露營時的注意事項有：

1.要考慮參加者的年齡、身體限制和醫療需求，來選擇住在營區內的小木屋、露營車或搭帳棚。

2. 出發前留意天氣預報。

3. 在營區內妥善包裝和收藏食物，防止吸引野生動物或吃到腐敗的食物。

4. 注意營火安全。露營區內的火源應距離帳篷牆壁、灌木和樹木至少15呎，並在指定地區升火。火源附近準備一個水桶，在離開營地或睡覺前將火熄滅，確保撲滅所有餘燼。

5.使用不溶於水的驅蟲劑防止蚊蟲叮咬。建議徒步時穿長袖襯衫和長褲。在戶外活動後，將衣服放在烘乾機中高溫加熱至少10分鐘，以殺死可能附著在衣服上的蜱蟲(tick)。

6. 攜帶急救箱或準備EpiPen等過敏藥物。

7. 戴帽子、使用SPF15以上的防曬霜和唇膏，保護皮膚免受紫外線傷害。

8. 全天定期喝水，至少準備3到5天的瓶裝水。

9. 小心野生動物。將食物放在汽車、容器或儲物櫃中防止吸引野生動物。避免接觸和餵養動物。