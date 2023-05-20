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芝加哥西爾斯前總部掛牌出售 擬改建住宅

記者黃曉文／綜合報導
位於芝加哥侯曼廣場區的前西爾斯總部建物、土地，正在上市求售。(取自SVN Chicago開發公司網站)
位於芝加哥侯曼廣場區的前西爾斯總部建物、土地，正在上市求售。(取自SVN Chicago開發公司網站)

歷史悠久的前西爾斯總部及其周圍建築和土地正掛牌求售。 西爾斯行政大樓(The Sears Administration Building)是一個歷史地標，位於芝城西區(West Side)的侯曼廣場(Homan Square)。

總部在印第安拿波利斯(Indianapolis)的Royal Pine Properties正在出售這些房產，總計近100萬平方呎。這些物業包括：位於3333 W. Arthington St.的前希爾斯行政大樓，位於3245 W. Arthington St.的前Allstate辦公樓，位於3240 W. Arthington St.的大型停車場，和3201 W. Arthington St.的可開發土地。

求售計畫不包括位於906 S. Homan Ave.的14層前西爾斯大樓(Sears Tower) ，現已更名為尼科爾斯大樓(Nichols Tower)，這棟樓在2015年重新開發為非營利組織與經濟企業(economic enterprise)的社區中心。

總部位於芝城的房地產公司SVN Chicago Property Management正促進該物業的銷售。助理副總裁湯瑪斯(Adam Thomas)表示，他們希望找到買家重新開發該區，最實際的提案是轉換為住房單位，其他潛在用途包括辦公室和商業地產。

湯瑪斯說，這些房產很有價值，除了歷史意義，也因為交通位置良好：距離Kedizie-Homan藍線車站僅四個街區，距離艾森豪威爾高速公路(Eisenhower Expressway)也只有四個街區。

行政大樓建於1905年，當時為公司總部，直到1973年搬遷到西爾斯大樓。2002年被指定為芝加哥地標，並被列入國家史蹟名錄(Register of Historic Places)。 行政大樓有五層，面積23萬9000平方呎，佔據了大部分街區。根據上市資訊，其樓面設計是經典的文藝復興風格，但「經歷了大範圍拆除，並準備好做新的內部設計」。

湯瑪斯說，無論誰購買西爾斯大樓，都必須保留其歷史特色和立面。 這將是近期第二個位於前西爾斯位置的重建計畫：羅許醫院(Rush Hospital)在3月份提案建造耗資7000萬元的門診中心，預計秋季動工，2025年1月完成。

芝城 房地產 芝加哥

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