美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦　“中餐技能提升培訓班”第三屆畢業典禮

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦“中餐技能提升培訓班”第三屆畢業典禮花絮。

美亞健康協會、美中餐飲協會和福建商會聯合主辦的“中餐技能提升培訓班”第三屆培訓班于5/16結束。在結業典禮上，劉紅主任和鄭時垣會長為學員們頒發畢業證書，并祝賀學員們圓滿畢業，同時勉勵畢業學員們再接再厲，運用所學技長，在未來職場上，為自己的人生，開啟美好未來!“中餐技能提升培訓班”自推出以來，在我們的華人社區引起了熱烈反響，深受歡迎。特別是（第二期）參加人數更是爆滿，僅用一個禮拜的時間便招收了三十多名學員。而第三期的培訓班的報名學員人數也大大超出了預算，美亞健康協會和美中餐飲協會非常感謝朋友們的熱心支持和參與。第四期的培訓班（從5/23/23到8/8/23），沒能報到名的人士可參加下一期哦。

具體的上課時間民：每週二上課五小時，共上12堂課，學員要求：18歲以上，伊州居民（提供地址、收入條件符合），有工作許可，餐飲行業人員或有興趣從事餐飲專業申請者優先，課程福利 ：頒發證書、津貼福利、協助求職、終身受益，課程內容：烹飪烹調、點心製作和餐館管理，授課語言國語，課程包含 ESL 英語課程，上課地點：3500 S Morgan St,Chicago, IL 60609(Lower Level)。如果您或您的朋友目前是在從事或計划將來從事與食品有關的行業（例如與食品有關的廠或公司、餐館或家務員等）歡迎來電找 Wendy Wu 咨詢（773）940-1060。或 [email protected]

培訓班老師介紹：

趙健才教師: John Zhao (趙師傅）在中美兩國星級酒店擁有二十八年中餐及西餐廚房工作經驗和管理經驗。（廣東，澳門 和美國芝加哥），主理港式西餐，新派粵菜，日本 熱菜定食，冷菜和壽司，日本拉麵，現在流行的手抓海鮮, 和亞州素食料理。

Chef Oliver Valenzuela教師: Oliver廚師畢業於美國烹飪學院。在餐飲行業擁有33年的資深經驗並多次榮獲餐飲界知名獎項。Oliver廚師經營各個餐廳一直都深受美國民眾的一致好評。目前他就職於希爾頓酒店的私人俱樂部並為很多重要人物擔任行政總廚。