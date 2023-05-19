密大研究：未經同意上網分享裸露照 傷害最大

密西根大學一項研究指出，未經被拍者同意就分享裸露、情色照片，往往造成最大傷害。(取自pexels)

根據密西根大學的一項關於全球網路騷擾的研究指出，未經被拍者同意，就分享裸露、色情照片，是讓人受到最大傷害的霸凌 行為。此外，該研究提到，美國以外的國家與地區民眾，則感覺網路上的侮辱及不尊重，會帶來更大的傷害，尤其內容讓家庭聲譽受損時。

網路騷擾包括很多類型的行為，如仇恨言論、威嚇、洩漏個人信息等，大多數社交媒體網站都有舉報系統，可以標記不適當的內容或行為，一旦被標註，內容可能會被刪除，發文者則可能因此受到制裁或禁止使用。

來自全球14個國家及地區近4000名人士參與密大這項調查研究。研究人員詢問以下類型的騷擾，對個人身心安全和家人可能造成的傷害程度：

●在社交媒體上散布你的惡意謠言。

●未經許可拍攝情色照片並在社交媒體上分享。

●在社交媒體上侮辱或不尊重受害者。

●創建虛假帳戶並通過社交媒體，發送惡意評論給受害者。

研究結果顯示，參與者所在國家/地區是衡量傷害程度最重要的指標，其次才是性別。 密西根大學資訊系副教授、該研究的主要作者Sarita Schoenebeck 表示，女性均比男性更容易感到受傷，女性的名譽與其家庭的名聲密切相關，因此產生的後果往往更嚴重，包括導致離婚，婚姻前景黯淡，受到家暴 、軟禁，甚至被殺害。

至於女性對傷害的感知(Perceived Harm)程度，取決於所在的地區，例如在美國的女性與中國、印度 的男性相比，顯然對網暴感知的傷害度較低。

與美國相比，印度、哥倫比亞、巴基斯坦和中國等國家的人士，如遭遇網路侮辱、不尊重時，更會擔憂對家庭聲譽和人身安全造成的影響。 研究還發現，對他人的信任度和對自身安全感的信任度越低，受到傷害感知度越高。

遭遇網路霸凌後，美國以外的大多數國家民眾會選擇提出金錢補償、道歉和公開披露違法者身分等做法，而不會採取刪除內容、禁止使用和標記內容等措施，此外，女性比男性更傾向選擇非金錢的補償方式。

研究建議，網路霸凌雖是全球性的問題，但監管及解決方法應該因地制宜，而非使用制式方法應對處理。