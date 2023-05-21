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皓舞年度公演驚豔登場 800多嘉賓共賞多樣舞蹈風采

本報芝加哥訊

芝加哥皓舞舞蹈團於上週六在Christian Heritage Academy auditorium成功舉辦了“春日遲遲再出發”的主題舞蹈公演。此次公演，吸引了大芝加哥地區800多觀眾和嘉賓的參與，演員們用自己飽滿的熱情和嫺熟的舞姿，精彩演繹了多種風格的舞蹈作品，為觀眾呈現了一場舞蹈藝術的盛宴，讓觀眾大飽眼福。

這場演出以敦煌壁畫中的經典舞蹈《上鈴鼓》開場，音樂響起，燈光璀璨。近30名舞者手持鈴鼓，將觀眾帶入濃厚歷史氛圍中，成功激發觀眾熱情。接著呈現了民族民間舞、漢唐古典舞、當代舞、芭蕾舞、拉丁舞、流行舞、現代舞等多種類型的舞蹈，舞者們的才華帶領觀眾進入迷人的舞蹈世界。整場演出充滿溫情和活力，演員們在舞臺上展現激情、動感、優雅和俏皮，用獨特的肢體語言和舞蹈動作表達舞蹈故事的情感和思想。觀眾沉醉其中，掌聲如潮。

這次演出是在母親節前夕舉行的，同時也是對舞團母親們的特別致敬。皓舞舞蹈團呈獻了兩組母女雙人舞蹈，一組是古典舞《湘君湘夫人》，另一組是現代舞《沙》。這兩組母女同舞，讓觀眾感受到了母愛的偉大和母女間深厚的情感紐帶。兩個女孩從小就跟隨呂皓老師學習舞蹈，即將進入大學，而媽媽們也一直跟隨呂皓老師學習舞蹈。這次演出對她們來說，不僅是美好的青春回憶，更是最好的母親節禮物。演出當天，皓舞的學員們還錄製了視頻表達對媽媽們的愛，這驚喜讓許多母親喜極而泣，感慨萬分。

值得一提的是小小演員們在演出中呈獻的舞蹈《唐宮夜宴》。舞臺上的他們身穿華美的唐裝，擁有俏皮的發飾，手持各種樂器，舞姿可愛俏皮，以生動活潑的方式演繹了唐朝宴會的趣事。燈光的烘托下，他們輕快的舞步和歡樂的音樂帶領觀眾進入熱鬧的盛宴場景，帶來愉悅的視聽享受。整個舞蹈充滿感染力，充滿趣味，精彩不斷，讓人忍俊不禁。其中最小的演員只有4歲，但她們在舞蹈中表現出色，是團隊的驕傲，也代表著舞蹈的未來希望。觀眾和家長對這些小演員能夠跳完如此長的舞蹈感到驚訝，這展現了老師的耐心和付出，以及家長們長期的支持。

皓舞舞蹈團的團長呂皓老師表示，舞團的宗旨是豐富當地華人的業餘生活。他們匯聚了大芝加哥地區眾多熱愛舞蹈藝術的學員，致力於推廣舞蹈文化，傳遞舞蹈的力量和美感。每次演出都是團隊合作的成果，呂皓老師感謝全體團員對舞蹈藝術的熱愛，並感謝家屬們的支持。有了大家的存在和鼓勵，舞團得以不斷進步和成長。未來，舞蹈團將繼續努力，為觀眾呈現更多精彩的舞蹈演出，讓舞蹈藝術在生活中綻放光彩！願舞蹈之光照亮眾人的人生旅程！

芝加哥皓舞舞蹈團精彩表演。
芝加哥皓舞舞蹈團精彩表演。

芝加哥 母親節 現代舞

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