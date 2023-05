芝候任市長強森點名副市長 教師工會幕僚長詹森出線

芝加哥市候任市長強森11日宣布包括副市長在內的系列人事任命。(Getty Images)

芝加哥候任市長強森(Brandon Johnson)11日宣布,芝加哥教師工會(CTU)幕僚長詹森(Jennifer “Jen” Johnson)將擔任主管教育、青年,與人類服務的副市長(deputy mayor for education, youth and human services)。他並公布了首席財務官、政策和預算 主管人選。

強森表示,「這些任命反映了我們政策的優先事項和目標策略,為未來四年制定議程」。

詹森曾在高中任教,管理近3萬名成員的CTU的工作人員和預算。她是在2019年教師罷工和疫情 安全預防措施行動中,最引人注目的領導者之一。

強森早年曾任公校教師,近年為CTU召集人。其市長決選對手、前芝市公立學校(CPS)執行長瓦拉斯(Paul Vallas)曾試圖指稱強森與CTU的關係是一種負擔,並指責工會在疫情期間讓CPS學校關閉的時間比許多其他地區或私立學校更長。

芝加哥市候任市長強森(前)11日宣布包括副市長在內的系列人事任命。(美聯社)

其他任命包括:庫克 郡人權委員會(Cook County Human Rights Commission)主席、前助理州檢察官S. Mayumi “Umi” Grigsby將擔任政策主任(director of policy);庫克郡預算主任(Budget Director)Annette C.M. Guzman將擔任芝市預算主任;PFM Financial Advisors的董事總經理與合夥人Jill Jaworski,將擔任財務官(chief financial officer)。

知名度高的市衛生局局長亞瓦迪(Allison Arwady)是否留任,一直備受矚目。她在上周四接受WGN採訪,表示將繼續與新團隊合作。

「他和他的團隊要求我留下來,至少在最初,我們的團隊相互瞭解,」亞瓦迪說,「我也希望有機會瞭解他和他的團隊。所以我周一來上班,很高興能夠真正與新政府合作」。

亞瓦迪有「芝市COVID-19防疫代言人」之稱,從2020年3月伊州發現第一個病例,三年來一直堅守崗位。

隨著新冠公共衛生緊急狀態(public health emergency)終結,相關治療與家庭試劑可能不再免費,阿瓦迪在日前的例會上表示慶賀緊急事態的結束。她說這意味著危機層級的改變,但不代表該病毒將消失。她呼籲大眾持續施打疫苗加強針,儲備一些免費家庭試劑,生病時仍應佩戴口罩並且在家隔離。

至於亞瓦迪是否將長期留任,市長強森發言人未立即回應。在3月市長競選期間的一次辯論中,強森曾表示與亞瓦迪對公共衛生有不同的看法,甚至表示她不會留任。