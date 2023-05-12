我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

謀殺案審理延宕 庫克郡刑事法庭最嚴重 遭質疑

記者陳曼玲／綜合報導
伊利諾州庫克郡刑事法庭延宕謀殺案件審理，未能發揮確保公平和伸張司法公正的功能。(pexels)
伊利諾州庫克郡刑事法庭延宕謀殺案件審理，未能發揮確保公平和伸張司法公正的功能。(pexels)

根據芝加哥論壇報追蹤，伊利諾州庫克郡刑事法庭(Cook County Criminal Court)未能發揮確保公平與伸張司法公正的功能，使許多謀殺案的審理延宕多年，而且在新冠疫情之後更加嚴重，不僅增加被告的監禁時間，也讓受害者在每次聽證會中被重揭傷疤痛苦，而費用均由納稅人承擔。

論壇報從獄方取得數據顯示，過去十年中約有2000人以一級謀殺罪被起訴，每人在監獄等候審判的時間均超過兩年。至去年9月1日為止，這些被告的入獄時間總和，超過法院預計要結案的時間有140 萬天，意味每名囚犯待在監獄中的每日成本從137元增加到240元，即納稅人共要額外支付3億1500萬元來監禁他們。

在全美的辯護律師認為謀殺案審理的時間最好不要超過一年，而庫克郡的目標是兩年多，但目前該郡多數的謀殺案件審理時間為四年，其中有些甚至持續長達十年以上。

西北大學榮譽退休的教授格拉提(Tom Geraghty)曾在該郡法院工作和做研究有幾十年，他說花四年等待審判實在荒謬。

論壇報記者採訪法院律師、被告、受害者家屬及其辯護人，從40多份案件檔案與參加1000多場聽證會的調查結果如下：

●在新冠疫情之前結案的案件中，超過 80% 的案件的審理時間超過兩年。去年這一比率接近 90%，有些案件甚至持續十年或更長的時間。

●庫克郡延誤審理的情況比伊州的其他地區更嚴重。該郡的法官和律師不按法庭時間表執行任務而不受處罰。法官也不會要求律師以書面形式提出延遲請求。

●法庭聽證會可能會針對每起謀殺案召開50次、60次和70次的聽證會，但收效甚微。

●當被告入獄時，警方可能需要數年時間才能將所有證據移交給檢察官。 律師可能需要數年時間來提交如何解釋證據的審前動議。法官可能需要數年時間來安排審前聽證會，而審前聽證會通常會因為警察沒有出庭作證而被推遲。

首席法官埃文斯 (Timothy Evans) 兩年前表示要建立以電子方式記錄延遲審理原因的系統，但並沒有落實。埃文斯針對論壇報的報導發表書面聲明說，謀殺案件僅占所有重罪的1%，而且自疫情緩和以後，法庭的整體表現一直在改善。

疫情 庫克 監獄

上一則

原本要裁43人 新州學區增經費 11教師保住飯碗

下一則

防賊「改址行騙」 新州駕照換新 須出示雙證件

延伸閱讀

2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現

2囚犯脫逃 費城監獄19小時才發現
犯下9件謀殺案 泰女涉嫌以氰化物謀財害命 死者增至13人

犯下9件謀殺案 泰女涉嫌以氰化物謀財害命 死者增至13人
6天被偷520輛… 芝劫車案減少 竊車卻暴增

6天被偷520輛… 芝劫車案減少 竊車卻暴增
驚人數據：庫克郡拘留所青少年 出獄後1/4遭槍殺

驚人數據：庫克郡拘留所青少年 出獄後1/4遭槍殺
庫克郡伊州檢察官福克斯 不再競選連任

庫克郡伊州檢察官福克斯 不再競選連任
芝川普大樓地稅官司勝訴 可獲百萬退稅

芝川普大樓地稅官司勝訴 可獲百萬退稅

熱門新聞

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效