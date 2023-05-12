謀殺案審理延宕 庫克郡刑事法庭最嚴重 遭質疑

伊利諾州庫克郡刑事法庭延宕謀殺案件審理，未能發揮確保公平和伸張司法公正的功能。(pexels)

根據芝加哥論壇報追蹤，伊利諾州庫克 郡刑事法庭(Cook County Criminal Court)未能發揮確保公平與伸張司法公正的功能，使許多謀殺案的審理延宕多年，而且在新冠疫情 之後更加嚴重，不僅增加被告的監禁時間，也讓受害者在每次聽證會中被重揭傷疤痛苦，而費用均由納稅人承擔。

論壇報從獄方取得數據顯示，過去十年中約有2000人以一級謀殺罪被起訴，每人在監獄 等候審判的時間均超過兩年。至去年9月1日為止，這些被告的入獄時間總和，超過法院預計要結案的時間有140 萬天，意味每名囚犯待在監獄中的每日成本從137元增加到240元，即納稅人共要額外支付3億1500萬元來監禁他們。

在全美的辯護律師認為謀殺案審理的時間最好不要超過一年，而庫克郡的目標是兩年多，但目前該郡多數的謀殺案件審理時間為四年，其中有些甚至持續長達十年以上。

西北大學榮譽退休的教授格拉提(Tom Geraghty)曾在該郡法院工作和做研究有幾十年，他說花四年等待審判實在荒謬。

論壇報記者採訪法院律師、被告、受害者家屬及其辯護人，從40多份案件檔案與參加1000多場聽證會的調查結果如下：

●在新冠疫情之前結案的案件中，超過 80% 的案件的審理時間超過兩年。去年這一比率接近 90%，有些案件甚至持續十年或更長的時間。

●庫克郡延誤審理的情況比伊州的其他地區更嚴重。該郡的法官和律師不按法庭時間表執行任務而不受處罰。法官也不會要求律師以書面形式提出延遲請求。

●法庭聽證會可能會針對每起謀殺案召開50次、60次和70次的聽證會，但收效甚微。

●當被告入獄時，警方可能需要數年時間才能將所有證據移交給檢察官。 律師可能需要數年時間來提交如何解釋證據的審前動議。法官可能需要數年時間來安排審前聽證會，而審前聽證會通常會因為警察沒有出庭作證而被推遲。

首席法官埃文斯 (Timothy Evans) 兩年前表示要建立以電子方式記錄延遲審理原因的系統，但並沒有落實。埃文斯針對論壇報的報導發表書面聲明說，謀殺案件僅占所有重罪的1%，而且自疫情緩和以後，法庭的整體表現一直在改善。