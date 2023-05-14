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芝加哥佛光山慶祝佛誕節　響應「蔬食A計劃」 展開素食義賣

本報芝加哥訊
芝加哥佛光山住持 永嘉法師 嚴格要求 品質第一。
芝加哥佛光山住持 永嘉法師 嚴格要求 品質第一。

芝加哥佛光協會為慶祝佛誕節暨響應推動「蔬食A計劃」、環保救地球，即日起至6月18日，連續六週舉行「素食素粽義賣」活動。義賣活動在芝加哥佛光山住持 永嘉法師與協會會長王克英的帶領下，於5月6日正式啟動，每週推出不同的菜色，將叢林料理，原汁原味的「菜根香」供養大眾，以美味素食，廣結善緣，遍灑歡喜的種子，獲得大眾熱烈的迴響，深受好評。

總幹事馮漢忠師兄負責活動策劃協調，經驗豐富的香積菩薩：協會理事陳林采菱、王麗兒，第二分會會長許金標，輪週負責烹煮、翻新菜單。義工裡有自動發心的不請之友，如姐妹檔、夫妻檔菩薩們，皆以恭敬心、平等心，參與其中，共襄盛舉。

佛光人從文宣海報的設計、菜色的擬定、食材的選擇、包裝及稱量、品質的把關，皆嚴謹不二；在有限的時間與空間內，呈現出一道道的精緻美味的素食佳餚。豐富的菜色有棒棒素几、酸菜麵腸、涼拌素牛肉木瓜絲及海苔芝麻豆皮酥等。義工們從挑、洗菜中學習惜福，從刀功中學習禪定，從包粽子中學習融合，充分展現出『我在眾中 眾中有我』的團隊精神。

素粽的製作過程恰如「六度波羅蜜」的體現，協會理事李性銘分享表示，人生如粽，要經得起熱水沸騰，耐得住冷藏冰凍；修行如粽，要像白米般的融合，像粽葉般的包容！第一分會會長劉櫻雪表示，來佛堂禮佛的信徒們，看到桌上排列整齊，色香味俱全的素菜與素粽，都心生歡喜，肯定佛光人對環保減碳救地球的努力。第三分會龍仕興師兄表示，旅居芝加哥20 年，去年才正式加入佛光會；自從在佛堂學會烹煮令人垂涎的素食後，家裡的餐桌，從此只有健康素食了。

素食義賣總動員，不僅僅是基於宗教、信仰或健康養生的理由，更期待能與社會大衆結一份素食緣，一顆茹素心!  期盼大衆茹素培福，推廣環保、尊重生命，淨化人心、環保減碳、救地球! (人間社尊怡 、李昱萱供稿 )。

芝加哥佛光山監寺 有恆法師指導包粽子的技巧與訣竅。
芝加哥佛光山監寺 有恆法師指導包粽子的技巧與訣竅。
第二分會會長許標金是經驗豐富的香積菩薩 忙著蒸煮粽子與大眾結緣。
第二分會會長許標金是經驗豐富的香積菩薩 忙著蒸煮粽子與大眾結緣。
總幹事馮漢忠師兄 負責活動策劃協調。
總幹事馮漢忠師兄 負責活動策劃協調。
美味可口的棒棒素几。
美味可口的棒棒素几。

芝加哥 減碳

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