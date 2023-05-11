伊州近9成學區面臨教師短缺 議會研擬對策

伊利諾州將近90%的學區面臨教師短缺的問題。(pixabay)

伊利諾州將近90%的學區 面臨教師短缺的問題，議會正在擬定計畫解決「教師荒」。州參議員萊特福德 (Kimberly Lightford) 認為要多推廣行銷與改善教師這個職業，並確實解決妨礙人們選擇成為教師的問題。

目前議會先計畫找出哪些地區有招募老師的困難，並研究可能阻礙找到合適教師的原因，並從高中開始宣導成為教師的途徑，以鼓勵年輕人從事教職；並增加代課老師在課堂上授課的天數，使正式老師休假時能提供學生一致性的教學。

根據伊利諾州地區學校總監協會 (IARSS)對全州學區內將近700個學校做調查，在2022到2023 學年調查的結果顯示：79%的學校面臨教師短缺的問題、93%的學校表示教師短缺比去年更糟、95%的學校表示來應徵新教師職缺的候選人比上個學年減少、92%的學校面臨代課老師短缺。

另外，IARSS報告各學校認為州府政策的改變對學校招募與留任教師有所幫助，包括鼓勵老師申請教授其他科目的資格，與大學院校合作聘用學生擔任教師，以及提供額外津貼或福利給老師等。

根據IARSS的調查報告，86%的學校建議伊州教育 董事會和議會(Illinois State Board of Education & the Legislature)提供獎學金給教師候選人、給予教授短缺科目的老師和學校的職員額外津貼，84%學校建議增加教師的退休計畫金，70%學校建議讓成為教師的管道簡化。

另外，IARSS還建議，增加經費給獲得教師資格到留任的人才、針對教師短缺嚴重的地區設計加強招募教師的系統、降低教師訓練費用使老師可負擔得起等。

伊利諾大學香檳分校(University of Illionis Urbana-Chapmaion)教育學院院長安德森 (James D. Anderson)認為種種原因，包括大學教育的費用和教師畢業後的薪水，使教職變成沒有吸引力的職業。

伊州教師的最低工資在 2021至2022 學年為3萬4576元，計畫將在2023至2024學年根據州法律增加到 4萬元。

根據聯邦數據，合格的特殊教育、科學和數學教師是最難找到的，而且伊州退休或離開該行業的資深教師多於大學教育學院的新教師。

從IARSS在2020年的問卷調查結果分析，教師短缺的嚴重程度與特定地區的平均教師工資有很大的關連。當教師工資增加時，學區監督報告教師短缺的問題便減少。