我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

伊州近9成學區面臨教師短缺 議會研擬對策

記者陳曼玲／綜合報導
伊利諾州將近90%的學區面臨教師短缺的問題。(pixabay)
伊利諾州將近90%的學區面臨教師短缺的問題。(pixabay)

伊利諾州將近90%的學區面臨教師短缺的問題，議會正在擬定計畫解決「教師荒」。州參議員萊特福德 (Kimberly Lightford) 認為要多推廣行銷與改善教師這個職業，並確實解決妨礙人們選擇成為教師的問題。

目前議會先計畫找出哪些地區有招募老師的困難，並研究可能阻礙找到合適教師的原因，並從高中開始宣導成為教師的途徑，以鼓勵年輕人從事教職；並增加代課老師在課堂上授課的天數，使正式老師休假時能提供學生一致性的教學。

根據伊利諾州地區學校總監協會 (IARSS)對全州學區內將近700個學校做調查，在2022到2023 學年調查的結果顯示：79%的學校面臨教師短缺的問題、93%的學校表示教師短缺比去年更糟、95%的學校表示來應徵新教師職缺的候選人比上個學年減少、92%的學校面臨代課老師短缺。

另外，IARSS報告各學校認為州府政策的改變對學校招募與留任教師有所幫助，包括鼓勵老師申請教授其他科目的資格，與大學院校合作聘用學生擔任教師，以及提供額外津貼或福利給老師等。

根據IARSS的調查報告，86%的學校建議伊州教育董事會和議會(Illinois State Board of Education & the Legislature)提供獎學金給教師候選人、給予教授短缺科目的老師和學校的職員額外津貼，84%學校建議增加教師的退休計畫金，70%學校建議讓成為教師的管道簡化。

另外，IARSS還建議，增加經費給獲得教師資格到留任的人才、針對教師短缺嚴重的地區設計加強招募教師的系統、降低教師訓練費用使老師可負擔得起等。

伊利諾大學香檳分校(University of Illionis Urbana-Chapmaion)教育學院院長安德森 (James D. Anderson)認為種種原因，包括大學教育的費用和教師畢業後的薪水，使教職變成沒有吸引力的職業。

伊州教師的最低工資在 2021至2022 學年為3萬4576元，計畫將在2023至2024學年根據州法律增加到 4萬元。

根據聯邦數據，合格的特殊教育、科學和數學教師是最難找到的，而且伊州退休或離開該行業的資深教師多於大學教育學院的新教師。

從IARSS在2020年的問卷調查結果分析，教師短缺的嚴重程度與特定地區的平均教師工資有很大的關連。當教師工資增加時，學區監督報告教師短缺的問題便減少。

教育 學區 伊州

上一則

伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績

下一則

波多馬克河畔免費露天電影 每周兩場

延伸閱讀

醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低

醫護洗手習慣差 伊州西南部數醫院安全指數評分低
伊州搬家公司須有執照 消費者慎選防破財

伊州搬家公司須有執照 消費者慎選防破財
伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦

伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦
屋崙教師罷工第3日 談判因這點陷僵局

屋崙教師罷工第3日 談判因這點陷僵局
屋崙3000教師罷工繼續 談判陷僵局

屋崙3000教師罷工繼續 談判陷僵局
ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任

ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任

熱門新聞

圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠