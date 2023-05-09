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伊州絕大多數公校飲用水含鉛 恐傷幼童大腦

記者黃曉文／綜合報導

伊州絕大多數學校飲用水含鉛。大約2100所公立學校中，有1800多所學校提交測試結果，超過1350所的鉛含量超過10億分之5，達到需要通知家長的數值門檻。其中有48所學校，鉛含量超過10億分之100，是必須通知家長門檻的20多倍。 

肯卡其(Kankakee)學區111負責人華特勒斯(Genevra Walters)在確認測試結果後，表示該學區11所建築都發現鉛的存在，其中六所學校鉛含量超過十億分之1000。她說，「身為教育工作者，不一定會意識到這個問題，我們專注於教育，但不一定會關注到設施的問題。」 

鉛污染是一個普遍的問題，對年幼大腦造成嚴重威脅，但卻缺乏應對措施。 

據芝加哥論壇報(Chicago Tribune)調查，伊州公共衛生廳(The Illinois Department of Public Health)未公開全州測試結果，沒有確保所有要求測試的學校進行測試並提交結果，也沒有說明發現高含鉛量後該採取的步驟。 

該調查顯示關於含鉛的監督並不夠確實： 

1.部分學校可豁免測試，包含六年級以上的學校、1999年後建造的學校。但是根據部分自願接受測試的結果，這些豁免受試的學校，仍有含鉛疑慮。 

2.學校被指示在2018年底抽取兩個樣本，但是研究鉛污染的專家警告，鉛浸出量可能會因各項因素有很大差異。數十所進行多輪測試的學校發現了早期抽樣中未出現的鉛問題。 

3.法律未要求各學區採取行動，降低過高的鉛含量。即使學校希望採取行動，州政府未有提供相關資金。 

數據顯示，伊州沒有地區的學校倖免於鉛污染。不論是富裕還是窮困的地區，從城市、郊區、到農村的學校，都發現了鉛污染的狀況。 

環保署(the Environmental Protection Agency)建議，沒有任何鉛含量在人體內是安全的。食用鉛會損害發育中大腦，降低智商，增加注意力缺陷障礙的風險，對幼兒尤其具有破壞性。對成年人，尤其是孕婦也會構成風險。 

由於管道、焊料和固定裝置含鉛，鉛常見於飲用水中。 

在1986年開始對鉛量設限時，鉛管非常普遍。部分飲水機的水箱內襯是用鉛製造，水龍頭的材質是含鉛黃銅，許多城市使用鉛管將水引入家庭，伊州大多數公立學校建築都是在這個時代建造。

芝加哥論壇報公布的含鉛測試結果網址如下：https://is.gd/moucfX

伊州 學區 教育

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