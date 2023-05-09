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芝城去年暖冬 融雪鹽量僅用掉三分之一

記者陳曼玲╱綜合報導
從外面看起來像個大雪球的儲鹽倉庫，每年為芝市儲備道路鹽來融化道路積雪。(芝加哥街道和衛生局臉書)
從外面看起來像個大雪球的儲鹽倉庫，每年為芝市儲備道路鹽來融化道路積雪。(芝加哥街道和衛生局臉書)

由於芝加哥去年為暖冬，降雪量為12年來最低，比往年平均少了10多吋，所以芝市街道和衛生局(Department of Streets and Sanitation)僅用了13萬2363噸鹽清除道路上18吋厚的積雪，以防止道路駕駛打滑，用鹽量還不到其年度庫存量的三分之一。

芝加哥通常預期在12月、1月和2月會下雪，但去年冬天卻因天氣溫度較高，使原本下雪的情況變成凍雨和雨夾雪。街道和衛生局發言人西門(Mimi Simon)表示，雨雪夾雜很容易結凍成肉眼看不見的「黑冰」(black ice)，反而使行走或駕駛更加危險。

根據伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)的解釋，芝市從去年12月1日到今年2月底，氣溫是該市過去70年來的第四高溫，也是自1872年有紀錄以來第14個最熱的時期。

受到反聖嬰(La Nina)氣候系統影響，芝加哥剛結束的冬季氣溫高於往年水平，這也意味著降雪很少。一般而言，在芝城，雪季從每年的7月持續追蹤到隔年的6月，根據國家氣象局的數據，該地區的降雪量通常為38.4吋。芝城曾在1978年到1979年的冬季，出現累計89.7吋的歷史紀錄雪量，而最少降雪的冬季，是在1920年到1921年發生，當年冬季降雪僅9.8吋。

西門說該部門通常會在冬季結束後，以每噸66元的價格大量購買道路鹽來補充庫存，因為鹽沒有過期的問題。

街道和衛生部過去常在冬天一開始時就囤積37萬5000噸鹽，在2017年之後增加到42萬5000噸。西門說，這是因為有時嚴冬太長，芝市不得不在冬季期間購買更多的鹽來撒在積雪上，但在冰封的道路上運送這些鹽卻相當困難。

今年芝市花費1800多萬元補充去年的鹽庫存，街道和衛生局購買了粗粒級的鹽，跟民眾吃洋芋片時吃到的粗鹽一樣，並將其與甜菜汁混合以防止結冰。

從外面看起來像個大雪球的儲鹽倉庫，在芝加哥全市有19處，街道和衛生局有300多輛掃雪機可以撒鹽。2021年時，芝市在靠近葛蘭大道(Grand Avenue)和洛克威爾街(Rockwell Street)交口處興建了一處最新的儲鹽點。

降雪 芝加哥 芝城

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