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伊州白卡變動通知信 首批11.3萬封寄出

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由於聯邦逐漸取消疫情期間的醫療補助經費，伊州本周寄出第一批白卡變動通知信。(伊州醫療補助計畫健康計畫協會)
由於聯邦逐漸取消疫情期間的醫療補助經費，伊州本周寄出第一批白卡變動通知信。(伊州醫療補助計畫健康計畫協會)

伊利諾州第一批11萬3600份有關「白卡」醫療補助計畫(Medicaid)變更的通知，本周已經陸續寄發，這項措施變動主要因為聯邦停止了疫情期間的醫療保健福利，州府的信件中，將告知白卡持有者如何採取因應對策，收到通知信者，必須在6月1日前提交他們仍符合白卡資格的證明，否則將從7月1日起失去這項醫療福利。

伊州白卡主要提供低收入戶、殘障人士醫療服務，全州約有390萬人符合資格。該州在2024年中以滾動方式更新民眾的白卡信息，這也意味著接著將有更多人收到由州府寄出的白卡通知信，州府表示，每個白卡持有人的健保截止日期不一，屆時請仔細查看日期，不要錯過補交資料文件時間。

州長普立茲克表示，這個月收到白卡通知信者，有一半不需要做任何事情，因為州府有足夠的信息來自動更新他們的白卡福利，普立茲克說，「我們為這一刻已經準備了好幾個月，希望過程順利且有效率，讓每個伊州州民都能掌握他們可以選擇的健保信息」。

這是過去三年來，醫療補助計畫的白卡保戶首次不得不採取行動更新保險，在疫情前，白卡保戶必須每年證明他們仍有資格繼續持有醫療補助福利，但在疫情爆發期間，聯邦政府要求各州暫停此要求，藉此幫助更多人保有醫療保險。

隨著疫情平息，聯邦議員決定不再繼續延續「自動」更新白卡福利的措施，並在今年3月31日通過新的法案，終止了自動延續白卡條款，包括伊州在內的全國各州，都被迫重啟確認醫療補助計畫的艱鉅任務。

聯邦政府估計，伊州約有70萬人會在這波更新資格證明行動中失去白卡。伊州醫療照顧與家庭服務廳(Department of Healthcare and Family Services)說，實際數目應該沒有這麼多，大概只會有38.4萬伊州居民會受到影響。

普立茲克與相關官員，提醒白卡受惠人留意家中郵箱，並確保州府保有他們最新的聯繫方式與地址，凡想確認自己的白卡是否可能有變動者，可撥打(800)843-6154詢問，或直接登錄官網：abe.illinois.gov核實信息。

在伊州，每月收入如果不超過1366元，就有資格申請白卡。假使不再符合白卡資格，可以通過雇主或在healthcare.gov購買有補貼的健保計畫。

美中亞裔健康協會華埠辦公室也有提供白卡諮詢服務，如有需要可電(312)225-6806預約時間。

白卡 伊州 福利

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