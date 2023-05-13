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首家！美國川菜坊集團 自貢鹽幫菜博物館餐廳開業

本報芝加哥訊
首家！美國中餐博物館川菜體驗店-美國川菜坊集團自貢鹽幫菜博物館餐廳開業，歡迎光臨！
首家！美國中餐博物館川菜體驗店-美國川菜坊集團自貢鹽幫菜博物館餐廳開業，歡迎光臨！

首家！美國川菜坊集團的中餐慱物館自貢鹽幫菜博物館-頥寶筵（YPBOR.F.M）中餐博物館餐廳日前正式開業。該博物館餐廳在沒有任何廣告預告的情況下，從2023年1月1日開始籌備，從原來的地址遷到了新的地址（2800WASHTENAW AVE, YPSILANTI MI 48197），静静的试营业。餐厅外面没有彩𣄃飘扬，餐廳開業没有大咖加持和剪彩！一切都是静静地。

然而，老闆鐘先生表示，中餐慱物館餐廳的順利開業，首先要感謝廚房師傅們和餐廳服務員們從三年疫情以來，一直堅持在川菜坊崗位上，兢兢業業，以主人翁的精神和工作熱情在為川菜坊貢獻自己的努力！為中美烹飪文化和來自世界各地的海外學子和當地社區各族裔民眾提供中華美味佳肴，感謝每一位川菜坊的新老顧客們和粉絲們為支持川菜坊而光臨！博物館餐廳位於美國著名的密西根大學和東密西根大學，在安娜堡這樣全球著名的人文大學城，全美最佳各族裔人文居住的美麗城市，川菜坊的博物館餐廳卻是一個最佳的打卡店。

自貢鹽幫菜餐館慱物館-美國中餐博物館川菜體驗店內擺滿來自四川自貢鹽城的各式展品，別有一番風味。有中國四川省地圖，有中式竹園，有餐廳寫照的書畫字句，有中式茶具、酒具、餐具、舊式傢具以及各式收藏擺設品，更多關於自貢鹽幫菜餐館慱物館餐廳詳情，請聯繫鐘先生：電話：734-434-7978，歡迎光臨！地址：2800WASHTENAW AVE, YPSILANTI MI 48197。

首家！美國中餐博物館川菜體驗店部份展品，歡迎光臨！
首家！美國中餐博物館川菜體驗店部份展品，歡迎光臨！

博物館 疫情

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