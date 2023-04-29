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疫後挑戰╱運費大跌20倍 華人卡車業收入崩盤

特派員黃惠玲／芝加哥報導
高利率加上通貨膨脹，卡車行業生意雪崩式下跌。(特派員黃惠玲／攝影)
高利率加上通貨膨脹，卡車行業生意雪崩式下跌。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情過後，各行各業逐漸復甦，然而過去兩年收費頻創新高的卡車業，今年卻在通貨膨脹、油價居高不下的多重壓力下，導致消費者緊守荷包，貨運量雪崩式下跌，「一年前，從中國到美國的集裝箱，原本運費一個要價4萬，現在2000元都有不少卡車公司願意承接」，不少華人卡車司機，近來「每周才接到一、兩單生意」，連生計都很難維持，紛紛考慮轉業。

五年前自購卡車頭成為「自雇卡車司機」的林偉全說，他一開始帶著車頭加入專做國際運輸的施耐德卡車公司 (Schneider Trucking Company)，疫情期間，全美各地對進口民生用品的需求爆量，公司生意火紅，「天天有載不完的集裝箱」，他表示，當時的確賺了一些錢。

不過，疫情緩和後，遇到利率不斷上升，加上通膨持續，整體經濟欠佳導致民眾消費意願轉趨保守，進口貨量大幅減少，林偉全表示，他工作的施耐德卡車的國際貨運部門，原本旗下有30輛長40呎的大卡車接單調度，但生意遽降後，現在僅剩四輛仍在運作，「因為訂單很少，司機每周大約只能輪到上班兩、三天」。

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠...
專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

林偉全說，自己是家中經濟主要來源，幾個月前看情勢不妙，決定轉投入以運輸國內民生用品為主的J.B Hunt卡車公司，「目前國內集裝箱的需求市場相對穩定，但收入還是比以前縮水至少兩成」。

與全國性的卡車公司規模相比，一些自己當老闆的小型卡車公司在這波貨運量大幅減少下，無疑受到更大衝擊，疫情期間自己買了兩個卡車車頭的Eric陳說，兩個卡車頭總價約30萬，至今每個月還得支付貸款，但生意卻大不如前，「一輛卡車的每月運貨量比去年減少了一半」。

Eric陳說，現在載運一個集裝箱的價格跌到2、3000元，比疫情前的4000元還低，但油價居高不下，且車輛零件價格更是不斷上漲，「之前一個輪胎要300元，現在已經漲到一個要450元」，Eric陳無奈表示，「為了維持公司基本開銷，這種虧本價，也還是硬著頭皮接單」。

Eric陳說，他的公司雖然大受衝擊，但卡車維修廠恐怕更慘，「過去兩年想要去維修卡車，沒有一天不是大排長龍，現在這些修車廠，一天都難得看到一輛車子進廠修理」。

由於經濟學家預測在高利率壓力下，美國經濟很可能從本季開始逐漸步入衰退，這也意味著民眾花錢將更保守，「卡車行業短期內恐怕很難恢復榮景」，林偉全說，現在就是有多少錢先賺多少，大不了就改開跨州的長途線，他說，現在長途卡車的市場還可以，但一般卡車司機都比較喜歡開短途，真的不行就把車頭賣了改行送外賣或找其他出路，畢竟生活還是得過下去。

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