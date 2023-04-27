庫克郡伊州檢察官福克斯 不再競選連任

庫克郡伊州檢察官福克斯。(特派員黃惠玲／攝影)

備受爭議的庫克 郡伊州 檢察官福克斯(Kim Foxx)25日宣布，她將放棄在明年尋求連任該職位。福克斯是第一位出任庫克郡伊州檢察官的非裔 女性，她在2016年贏得選舉，2020年雖遭受猛烈攻擊與批評仍順利連任。

福克斯在保釋與刑事司法改革方面的工作，受到進步派人士的讚揚，但她也因面臨對罪犯過於軟弱，以及在處理非裔演員史莫里特(Jussie Smollett)不當引來批評。史莫里特案最受爭議的部份，就是他明明向芝加哥警察謊報受到仇恨犯罪的攻擊，但最終卻沒有被福克斯辦公室起訴作偽證罪。

此外，福克斯決定不起訴五名涉及奧斯汀區致命槍擊案的嫌犯，也受到芝市長萊特福特的公開抨擊，福克斯對此解釋，因為沒有足夠證據起訴五名嫌疑人。

她支持取消現金保釋(cash bail)的立場，受到包括華人在內的選民反對，福克斯並曾到華埠，特別說明現金保釋主要是法官為確保嫌犯可以如期出庭聽審，然而幫派犯罪份子卻因有金援有恃無恐，在此同時，現行制度反而常導致沒有定罪的民眾，因無力繳交保釋金而被迫遭關押。

政治評論家華盛頓(Laura Washington)說，福克斯上任以來，就一直受到負面批評，尤其在她處理一些起訴與調查的方式上，例如史莫里特、R凱利(R Kelly)，此外，她在辦公室人事變動頻繁，所以福克斯如想再次連任，明顯有很大困難。

福克斯25日表示，她在過去八年間，每天都在努力改革刑事法系統，希望能夠更公平、更安全，她的主要政綱是「起訴暴力犯罪」而不是「起訴輕罪」。在宣布不會競選連任後，福克斯沒有透過自己下一步計畫。