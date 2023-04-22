冷鋒報到 芝城周末降溫至冰點 植物防凍這樣做

芝加哥市區的行人道栽植了許多鬱金香，在上波高溫過境時紛紛綻放。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 前一周才經歷80年來最高溫 的洗禮，連續幾天的溫暖天氣，促使市中心的鬱金香紛紛盛開，沒想到這兩天芝城 遭遇連續強風、龍捲風警報，氣溫明顯下降，氣象專家預測，還要一段時間，才會回到4月中旬的溫暖天氣，此外，本周末入夜後氣溫將跌到冰點，愛花民眾別忘了對戶外植物做好防凍保護。

芝城20日冷鋒過境，帶來陣雨及嚴重雷暴，21日氣溫保持在往年同期的平均水平，不過，氣象家說，從22日起就會產生重大變化。根據美國國家氣象局的一項「危險天氣展望」，21日晚間開始，芝加哥地區的結冰風險升高，整個周末到下周一(24日)間，入夜後都將存在嚴重結冰風險。

這段期間晚間的溫度都會接近冰點，尤其是22日、23日，氣象局提醒民眾不要太早關掉暖氣。

22日、23日兩天，芝加哥地區的最高溫度將只有華氏40多度，遠低於往年同期平均的60多度，事實上，根據長期氣候預測模型，4月份剩餘的時間，最高溫都不會超過華氏50多度，下周氣溫將在40多度到50多度間波動，還好氣候降溫但不會有太多的降雨。

如果擔心已經種在戶外的植物在這波冷鋒期間受凍，園藝專家建議可以找舊毛巾、床單甚至毯子或防凍布，入夜後蓋在植物上，等白天氣溫升回華氏32度以上時，再移走這些覆蓋物，如此一來土壤可以重新回暖。此外，專家也建議在結冰氣溫降臨前，趕緊向植物澆水，因為水分會在晚間釋放熱量。