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第44屆華埠夏令會7/29開幕　即日起正式接受攤位申請

本報芝加哥訊

由芝城華基金會主辦、華埠特別活動委會統籌和運作管理的第44屆華埠夏令會 (Chinatown Summer Fair) 將於7月29日-30日（周六10am-10pm 、周日10am-7pm）在芝加哥中國城永活街沿線（Wentworth Ave between Cermak and 24th Place）舉行。夏令會現已接受攤位申請，今年的夏令會內容包括：多種美食，各式精品及民族工藝品攤位。專為小朋友而設在舍麥路的 “兒童天地”。永活街及二十三街之間的大會主舞台有民族舞，國術示範，現場樂隊表演及各項不同亞洲特色的現場表演。有意者請前往芝城華商會領取申請表格。

夏令會商戶攤位租賃分為兩類，華埠內之商戶 (商舖位於華埠內-華埠夏令會地點范圍)和非華埠內之商戶(詳細申請細則，請參閱“芝加哥華埠夏令會2023申請表)，持有商業牌照的商舖，從舍麥路至二十四小街，位於永活街一樓地舖及二樓之商戶，及從舍麥路至二十四街，由普林斯頓街至永活街之間各街道位於一樓地舖之商戶及華埠廣場，這地點范圍內的商戶申請夏令會攤位費用：售賣商品之攤位 (面積 10 尺乘 10 尺)， 租金$250。售賣食物之攤位 (面積 10 尺乘 10 尺)， 租金$425。額外攤位 (面積 10 尺乘 10 尺) 附加費 (如需要，不分類型)，租金$300。額外攤位只能供給2014年前的華埠夏令會攤位商戶。

非華埠內之商戶(華埠夏令會地點范圍以外-請參閱上項華埠夏令會地點范圍)即所有非華埠夏令會地點范圍內的持商業牌照之商戶，申請夏令會攤位費用是：售賣商品之攤位 (面積 10 尺乘 10 尺)， 租金$300.00，售賣食物之攤位 (面積 10 尺乘 10 尺)， 租金$525.00。額外攤位附加費 (如需要，不分類型，面積 10 尺乘 10 尺)，租金$300.00。額外攤位只能供給2014年前的華埠夏令會攤位商戶。

另外，食物攤位持牌人必需持有市政府食品衛生牌照，食物保險單，市政府衛生署發出之合格証明書及修讀一科為夏令會而設的食品衛生牌照。還有凡所有位於華埠夏令會地點范圍的商戶若沒有申請夏令會攤位經營牌照，均嚴禁在其商址門前銷售貨物。商戶若被發現違例，屆時將被市政府督察員勒令即時停止售賣及發出告票起訴。

本屆夏令會攤位已于4/10開始接受申請，有意申請者請前往芝城華商會領取攤位申請表格。華商會辦公地址：2169-B S. China Place，辦公時間：星期一至星期五（10am - 4pm）。所有完整填報的申請表格及支票 (支票抬頭請寫：SEM)連同相關文件在7月5日前郵寄至華商會（2169-B S. China Place）。當收到申請表格、支票和文件后，會方將檢查是否完整及寄出確認書予申請者。所有關於夏令會攤位的申請事宜及攤位之位置分配均由華埠特別活動委會作最終決定。公眾蒞臨華埠夏令會不收入場費。欲知詳情請致電 (312) 326-5320 查詢。

華埠 租金 支票

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