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清除伊州大麻前科 法律援助提供免費服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州大麻合法化，所有之前輕微大麻罪遭逮捕的前科紀錄均允許全部清除。(本報檔案照片)
伊州大麻合法化，所有之前輕微大麻罪遭逮捕的前科紀錄均允許全部清除。(本報檔案照片)

根據伊利諾州各地法律援助組織的數據，在2019年伊州大麻合法化之後，有將近50萬起大麻輕罪逮捕紀錄已從公共檔案中全部移除，不過，至今仍有一小部份仍留有前科，隨著4月20日為大麻愛好者年度「吸毒狂歡節」(high holiday)到來，法律援助組織提醒伊州居民如有大麻前科者，特別是正準備就業或申請獎助學金者，務必確認相關紀錄已經清除。

伊州法律正義基金會(Illinois Equal Justice Foundation)執行主任科貝特(Leslie Corbett)說，許多仍在公共檔案有大麻逮捕紀錄的伊州居民，都符合清除案件的資格，他鼓勵大家多多利用提供免費法律服務的「伊州新葉」(New Leaf Illinois)等機構的幫助。

科貝特說，根據法律，全州的法律援助組織有權從該州的大麻稅收中，收取2.75億中的8％，作為協助大麻輕罪被告者清除相關定罪的經費，但卻很少有人利用，根據「新葉」的數據，從2019年至今，援助組織在全州範圍內，僅受理了3388起尋求清除案底的委託。

伊州量刑政策諮詢委會原(Sentencing Policy Advisory Council)2019年的一份報告估計，伊州大麻合法化的法律，可能影響將近70萬宗因大麻相關指控而被捕的案件，該法律允許檢察官與州長對輕度大麻案件，予以赦免及徹銷定罪。

2021年，伊州長普立茲克赦免了約兩萬名因大麻輕罪定罪的被告；2022年，庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)又清除了約1.5萬宗的大麻案件紀錄，科貝特表示，這些清除的案件中，有的會要求被告出庭，或至少向書記官提交文件以清除紀錄。

在此期間，伊利諾州警察廳也徹銷了將近45萬份的大麻逮捕紀錄，科貝特說，雖然逮捕紀錄清除，但這些案件的指控與處理紀錄，仍可能保留在公共檔案中，「這些案件不會在出現於州警數據庫中，但或許仍存在法庭檔案，一旦有大麻輕罪逮捕案底者要做背景調查時，很有可能又浮出檯面。」

林肯法律援助公司(Land of Lincoln Legal Aid)的資深律師庫納特(Daniel Kuehner)說，任何希望清除紀錄以提高就業機會、獲得學生經濟援助，或想要加入禁毒品前科者參與的項目者，都應該儘早確認所有紀錄已經徹銷，「不要等到需要時再來進行」，因為一般作業時間要好幾個月甚至幾年。

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