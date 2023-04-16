我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

路遙知馬力 一程又一程　紐約人壽 張一程40年的保險事業境界

本報芝加哥訊
張一程為紐約人壽付出的 40 年保險事業。
張一程為紐約人壽付出的 40 年保險事業。

路遙知馬力，一程又一程，邁入2023年，張一程先生在服務在保險行業，不經不覺，已歷入數十寒暑，為華人社區及其他族裔服務了40年！在漫長歲月裡，張一程先生組成了他的保險團隊，不但提供保險服務，而且發展成一門學問，也是教育事業，將保險工作推上至高境界。

張一程自1982年投身保險業，其團隊成員後加入保險業，分別有1984年鍾海棠 ，1990年劉志良及2005年的黃景年。張一程及團隊，除了專業、敬業、樂業 地做好保險業務，嘔心瀝血，盡責為客戶提供優質服務外，還經常寫專欄，亦出書，做電視專題節目，做了大量的保險教育工作，給大眾保險知識，宏揚正氣，批判歪風 ; 他還為有志正派地把保險事業做好的同行， 舉辦高強度的 < 壽險藝術和事業> 進修班, 提高水平和境界。

芝加哥華人對張一程保險並不陌生。張一程再保險行業來說是一個傳奇。下面是他的學生對老師的一些評述。

李愛珠: 「 40年，人生有多少個40年 ! 我的老師，張一程老師，用他的實際行動 ，詮釋了什麼叫 “ 路遙知馬力 ，一程又一程 ”。2022年10月 ，張老師在紐約人壽做滿了40 周年 ! 在這40年裡，老師風雨無阻，用他的愛心和耐心，做他的保險事業 ，為他的客人，解釋保險、做好理財規劃!

同時老師教導我們要做一個保險業的 “ 馬列主義 ” 者。馬 ，馬不停蹄，學習、打拼；列，名列前茅，服務同胞；主義，是有理念，有靈魂，有精神，有境界，有理論，有實踐。

他還帶領我們做慈善，損款給滋根，幫助山區孩子的教育事業！老師寫了3本書：《實話實說談保險》、《實話實說論保險》上冊、《實話實說論保險》下冊。老師的上下兩冊的《論保險》是限量版 ，除了讓他的學生和有興趣的朋友閱讀，還捐給大學和圖書館。老師不僅愛保險事業，愛公司，愛客人，愛徒弟們，他還特別的愛華人社區和愛祖國! 為了讓我們的下一代，能更多瞭解中國，他不辭辛苦，把中國歷史和文化，一個一個的寫成故事，還寫英文版給ABC 和老外看 … 老師就是我的標杆，不僅僅只是在工作上，更多的是在人生態度上 ，他對我的影響很多很多 …… 我們所做的每一樁每一件事，就是我們人生的履歷表 !

感謝我們的寶貝老師不遺餘力把他40年的功力向我們徐徐道來，感謝群裡的師兄師姐們一年來的一起學習和探討 ，在保險這個賽道上攜手同行 !

人生這部電影，我們就是自己的導演，我們也是這部電影的主角 ，這個主角是什麼樣的人物形象 ，完全由我們決定！ 我們可以把自己導演成，讓父母和子孫自豪的，像球王梅西一樣的人。反之，我們也可以把自己導演成讓父母家人，感到羞愧難當的反面角色 !

願我們一起 ，在人生這個履歷表上 ，譜寫的每一筆每一劃，都是閃閃發光的，所做的每一樁每一件，都可以屹立在天地之間 ! 讓父母以我們為榮，讓子孫為我們自豪！2023 年我們一起加油 ! 」

鄭燕清 :「 希望2023年，張老師能帶我們登更高的保險高峰 ! 指引我們正確的人生道路理念 ! 如果是我們做錯事，希望老師糾正，教誨我們，給予指引 ! 我想我們，如果做了對不起老師的事的話，不僅老師會失望，我們自己心裡也不好受，我們以後日子也會不好過，有錢也掙不到，看不到 ！做保險其實不是一份掙錢的工作，更多的是幫助人的工作。如果我們做人不清不正，掙到良知之外的錢，就不要想在保險行業立足，前途渺茫。」

黃景年 : 「路遙知馬力，一程又一程，老師的招牌絕對是實至名歸。40年風風雨雨的付出，40 個春夏秋冬的陪伴，老師一直對他的客戶們不離不棄， 照顧了那麼多的客人，這是客人很大的福份….在保險事業生涯中 ，在人生的道路上，能得到老師的指導， 這是我最大的收穫 ! 老師，感恩有您，一路陪伴 ! 」

張一程保險團隊辦事處的地址和電話: 207 W. Cermak Road, 2/FL , Chicago, IL 60616 。電話(312) 808-1020。

張一程著作《實話實說論保險》。
張一程著作《實話實說論保險》。
張一程著作《實話實說談保險》。
張一程著作《實話實說談保險》。

保險 導演 教育

上一則

福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 5% APY1

下一則

車內行竊嫌犯撞警車 兩警受傷

延伸閱讀

圖輯／紐約法拉盛4大樓突發大火 疑路邊車爆炸燒了戶外餐棚

圖輯／紐約法拉盛4大樓突發大火 疑路邊車爆炸燒了戶外餐棚
設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年

設加密貨幣投資騙局 紐約布碌崙前銀行員恐囚20年
紐約低薪勞工每周逾111工時 才住得起1房公寓

紐約低薪勞工每周逾111工時 才住得起1房公寓
紐約防職場性騷擾 在家工作也受保護

紐約防職場性騷擾 在家工作也受保護
台灣愛樂交響樂團來美巡演 紐約「台灣之光」之下開演

台灣愛樂交響樂團來美巡演 紐約「台灣之光」之下開演
市議會提案 擴大2弱勢族群庇護

市議會提案 擴大2弱勢族群庇護

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製