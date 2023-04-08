李昌鈺鑑識科學營 5/1午前報名可享優惠

李昌鈺鑑識科學營即起開放報名，5月1日中午前可享優惠價。(主辦方提供)

CSI李昌鈺 鑑識科學營自2012年開辦至今，已培育數百名熱愛鑑識科學的青年學子。今年將延續往年實體講授的傳統，歡迎學員7月10日至20日到李昌鈺博士的世界級專業鑑識科學研究中心，一同探索鑑識科學的魅力與最前沿的探案科技，名額有限，早鳥價截止日期為5月1日中午12時。

今年營隊從7月10日至7月20日，全英文授課，並有至少一位中英雙語課堂助教及生活助教。除李昌鈺親授外，也有美國刑偵專家指導如何系統收集及鑑別指紋、毛髮、纖維、血液等現場證據。

因應科技發展以及社會對多方位人才的渴求，團隊為本屆營隊特別開發多項個人競爭力提升課程，如領導力培養、時間管理、升學 及職涯規劃、新科技在鑑識科學中的應用等。

李昌鈺將率鑑識中心專業團隊，引導學員從法醫鑑識科學入門，建立偵查犯罪的基本概念，到實例調查演練，體驗從蛛絲馬跡，尋求真相的成就感，培養邏輯推理能力，奠定未來成功基礎。

課程之餘，也安排多樣活動，幫助學員快速熟悉彼此並增強團隊合作能力。紐海文大學負責學員食宿服務，校園巡警也提供24小時安全保障。結業式，所有學員都可獲得修習證書。李昌鈺亦設立科學營獎學金和獎狀給表現優異者以資鼓勵。

因許多畢業學員積極推薦身邊親友參加，今年營隊特設舊生推薦優惠，同時還有早鳥價、多人同行價及世界日報訂戶尊享價等優惠方案。早鳥價截止日期為5月1日中午12時。

本届科學營開放給15至25歲年輕學子，為保證教學品質，只公開招收40名，額滿即止。報名電話(718)746-8889分機6361；或電郵[email protected]。更多詳情，可關注臉書 粉絲專頁：World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。