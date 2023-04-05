松年中心春季慶生 300耆老同歡

松年中心主任徐婕雯(後排右四)祝賀老人家生日快樂，前排左一為95歲最高齡壽星關秀娟。(特派員黃惠玲／攝影)

華人 諮詢服務處旗下的松年中心，日前舉行2023年春季慶生會，與會的約300位成員除為這一季生日的老人家送上祝福外，更熱烈迎接中心30周年到來，中心主任徐婕雯說，松年從一開始僅有17個會員，到現在註冊會員增至約650名，成長軌跡與華埠 同步，而隨著社區邁向老齡化，強化提供高質量的耆老休閒將更關鍵。

由善心人士「無名小子」捐助的慶生餐會在華埠名軒餐廳舉行，活動由松年中心合唱團演唱「生日快樂」、「松年之歌」、「迎春花」揭開序幕，多位高齡90的壽星開心領取了生日紅包，本季年紀最長的壽星為95歲的關秀娟，行動自如、神采奕奕的關秀娟說，參加松年中心各種活動，充實了她的生活，帶給她很多快樂。

徐婕雯表示，松年中心創立於1993年12月18日，到今年剛好邁入第30年，中心登記的會員中，80歲及以上的長者多達三分之一，此外，疫情和緩後，松年中心的慶生會、夏日戶外郊遊、興趣班都已經恢復舉行，她感謝熱心人士的贊助，也對中心秘書蔡振邦及所有會員表達謝意。

30年前17位退休長者，為了在晚年有充實多彩生活及社交平台，在華人諮詢服務處的支持幫助下成立了「松年中心」數十年來，松年秉持「老有所為、老有所學、老有所樂」的宗旨服務，30年前17名創始會員中的張翠愛也出席了餐會，86歲的張翠愛說，她在松年中心結交到許多好朋友，也持續參加太極課程，身心豐富的生活，使她健康樂觀享受老年生活。

11區區長李惠華也出席了餐會，她向長輩們對社區的貢獻與付出致意，她說，包括她的父母也曾替她照顧兩個孩子。李惠華也提到一定會繼續替耆老服務並爭取權益。