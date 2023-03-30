強森當選促警辭職？芝2市長候選人譴責

針對芝加哥警察兄弟會 (Chicago Fraternal Order of Police，FOP)主席卡坦札拉(John Catanzara)「如果強森(Brandon Johnson)獲選芝市長，將出現(警察)大規模辭職及『街頭流血』」的言論，兩位芝市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)與強森都發表了譴責。不過，芝加哥治安問題毫無疑問左右了這屆的市長選情。

卡坦扎拉日前接受紐約時報訪問時，描繪了強森當選後的情景，他說，「如果這個人上台，我們將看到前所未有的人口外流」，接著補充說「如果強森獲勝，將會街頭流血」，他還預測強森如當選市長，將有800到1000名警察會離職。

獲得警察兄弟會背書的瓦拉斯對此表示，「我譴責他的言論，這是絕對不負責任的評論」，強森則指責卡坦扎拉的言論在散播恐懼。

瓦拉斯與強森雖然都主張改善治安，但兩人提出的方案卻天差地別。

在28日的一場候選人論壇中，主持人詢問強森有關他2020年時提到「取消警察經費，是一項實際的政治目標」，強森在2020年全市遊行抗議警察暴力執法時，支持「取消警察經費」(defund police)，對此強森表示，這些引述的說法不完全正確，他並承諾不會削減警察經費。

此外，強森表示，芝市面臨異常嚴峻的公共安全問題，他將從現有警力中提升200名出任警探，強化警察的執法破案能力，他也提到，解決治安必須要有長期規畫，如何改善犯罪集中區的學習、就業環境，是他將努力的方向。

瓦拉斯則主張強化警察逮捕率、填補警力空缺等方案，他之前也提到捷運公車犯罪率激增，而芝加哥運輸局(CTA)撥出大筆經費增聘保全的做法，根本浪費錢且無濟於事，他如當選將把該筆資金轉雇更多警察，讓警力執行維護捷運與公車安全。

他說，雖然他得到FOP的背書，但當選市長後，不會受制於工會利益，他也對FOP之前邀請佛州州長提桑德斯(Ron DeSantis)訪問芝城表達不認同。