中文影片上線 教你如何拿回庫克郡超付地稅

庫克郡財長派帕斯(中)與11區區長李惠華(左二)、庫克郡名譽副財長馬森柱(右二)及義工韓龍灝、黃婉嫻(右一、左一)，一起發布中文地稅影片。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡財長派帕斯(Maria Pappas)23日在芝城華埠 發布最新的房地產 稅中文說明影片，派帕斯表示，這部說明有關取回地稅超額付款、確保豁免權益的影片，分別錄製了粵語與普通話版本，視頻長約4分20秒，即起可上網免費觀看。她特別提到，該辦公室目前累計的屋主超額付款及錯過使用的豁免退款超過1億元，她鼓勵屋主上網檢索是否具申請退款資格。

派帕斯與芝加哥11區區長李惠華、庫克郡名譽副財務長馬森柱、社區義工黃婉嫻、韓龍灝，一起在萬濠餐廳介紹了這項針對華裔社區的最新服務。

中文版的影片詳細介紹如何檢查是否有多付地稅，或錯誤豁免。(特派員黃惠玲／攝影)

派帕斯首先提到，財長辦公室20年來的屋主超付地產稅款，已經累計達8400萬元，而屋主享有豁免資格卻錯過使用的部份，也有3400萬元，她解釋，錯過豁免可追溯到前四年，「如果不確定自己是否也在上述可申請退回多繳交地稅名單，或是可扣減豁免金額名單的民眾，建議盡快上網登錄查詢。

在4分多鐘的華文影片中介紹了如何檢查自己是否有多繳地稅或錯過豁免的方法，首先需登錄庫克郡財長網站：www.cookcoutnytreasurer.com，接著點選紫色 方框「您的房地產稅概覽」，接著輸入房產地址，等螢幕出現名下的房產畫面時，點選「查看您的房產稅信息」，就能從螢幕中詳列的付款與豁免項目。

庫克郡財長派帕斯(中)介紹最新中文版地稅影片。(特派員黃惠玲／攝影)

一旦發現螢幕顯示有多付的稅金，可點擊「立即申請」，一般可在四到六周收到退款。

此外，螢幕也會列出各項豁免屋主是否符合資格，如果有錯過使用的項目，包括「屋主自住豁免」、「老年公民豁免」、「老年人凍結豁免」等，均可提出申請，上述豁免均可往回追溯四年。

有關上述退款以及豁免的更全面信息，可在周一11時30分，收聽電台WVON 1069-AM節目，並在直播過程中撥打熱線(773)591-1690；或每周四上午9時至下午4時，到Saint Sabina天主教堂詢問；或通過點選網址：https://crm.cookcountytreasurer.com/，以電子信件方式送出提問。

派帕斯並鼓勵華人多多利用官網上的中文信息手冊，其內容包括稅收概覽、如何訪問和下載稅單以及如何免費在線支付，網址：https://reurl.cc/8qDOkb。

最新如何領回地稅與追溯豁免的粵語影片：https://reurl.cc/lvzM1l；普通話版本：https://reurl.cc/ykRlql。